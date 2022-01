Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та їхні успіхи в сімейному житті. Біографію і все про творчий шлях Андрія Федінчика читайте в матеріалі.

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія. За національністю він українець. Дитинство і юність провів у Житомирі. Його батьки ― викладачі: батько викладав фізику й математику, мати ― філологію. З дитинства Андрій відвідував уроки танців, спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах. Федінчик відвідував театральний гурток, потім потрапив до театральної студії «Диваки». Був задіяний у спектаклях Житомирського училища культури. Любив грати на гітарі. А в роки навчання запам’ятався всім як капітан шкільної команди КВК.

2006 року Андрій закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. М. Мажуги.

Працював у Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі «Київ». А вже десятий рік — актор трупи Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Однак популярність Андрію Федінчику принесло телебачення, а саме ― роль Тимура в серіалі «Клан ювелірів», а пізніше ― в серіалі «Зоя» та «Кріпосна»-3 на СТБ.

Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця ― відома українська кіноактриса. Вони познайомились на знімальному майданчику серіалу. Спільна робота настільки їх зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання. Наталка Денисенко у проєкті «Мій Секрет» на СТБ зізналася, що спочатку заявила одруженому Федінчику, що не може бути з ним, і їхні стосунки продовжились лише після того, як актор пішов від першої дружини. Восени 2017 року у пари народився син, якого назвали Андрієм.

У 4 сезоні «Папаньок» ми дізнаємося, з ким вирішив одружитися герой Федінчика ― ловелас Сашко ― і яке тепер має сімейне життя.

