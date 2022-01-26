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Андрій Федінчик: 6 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки»

26.01.2022

31 січня о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 4 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У четвертому сезоні відбудеться багато великих подій і яскравих пригод з головними героями. Глядачам залишилося побачити ще багато серій улюбленої сімейної історії. А поки читайте 6 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки» Андрія Федінчика.

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  1. Крім багатьох ролей у серіалах і фільмах, актор грає в картинах СТБ, як, наприклад, «Зоя» та «Кріпосна».
  2. Андрій Федінчик народився не в Україні, а в далекій Монголії. Актор з’явився на світ 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі.
  3. У школі Андрій грав у КВК і навіть був капітаном команди.
  4. Мало хто знає, але потяг до спорту у Федінчика з’явився з самого дитинства! В юності він відвідував уроки танців, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах.
  5. Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі з українською акторкою Наталкою Денисенко. Вони познайомилися на знімальному майданчику серіалу, де грали закоханих, але хімія була така сильна, що переросла у справжнє взаємне кохання.
  6. У Андрія Федінчика є син Андрійко, який народився восени 2017 року.

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Дивіться прем’єру 4 сезону серіалу «Папаньки» з 31 січня о 20:15. Не пропустіть!

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