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Андрей Фединчик: топ-6 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки»

26.01.2022

С 31 января в 20:15 на телеканале СТБ выходит 4 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В четвертом сезоне произойдет много больших событий и ярких приключений с главными героями. Зрителям осталось увидеть еще много серий любимой семейной истории. А пока читайте 6 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки» Андрее Фединчике.

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  1. Кроме множества ролей в сериалах и фильмах, актер появляется в картинах СТБ, как, например, «Зоя», «Крепостная».
  2. Андрей Фединчик родился не в Украине, а в далекой Монголии. Актер появился на свет 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе.
  3. В школе Андрей Фединчик играл в команде КВН и даже был капитаном.
  4. Мало кто знает, но пристрастие к спорту у Фединчика появилось с самого детства! В юности он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. 
  5. Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке с украинской актрисой Наталкой Денисенко. Они познакомились на съемочной площадке сериала, где играли влюбленных, но химия была такова, что переросла в настоящую взаимную любовь.
  6. У Андрея Фединчика есть маленький сын Андрей, который родился осенью 2017 года.

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Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» уже 31 января в 20:15. Не пропустите!

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