31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио». В новых сериях мы узнаем о необычных приключениях друзей, нестандартных способах преодоления проблем и об их успехах в семейной жизни. Каждого героя сериала с трепетом и любовью сыграли профессиональные актеры. Биографию и все о творческом пути Андрея Фединчика читайте в материале.

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Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия. По национальности он украинец. Детство и юность провел в Житомире. Его родители ― преподаватели: отец преподавал физику и математику, мать — филологию. С детства Андрей посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Фединчик посещал театральный кружок, затем попал в театральную студию «Чудаки». Был задействован в спектаклях Житомирского училища культуры. Любил играть на гитаре. А в годы учебы запомнился всем как капитан школьной команды КВН.

В 2006 году Андрей окончил актерское отделение театрального факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги.

Работал в Киевском академическом Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, Муниципальном театре «Киев». А уже десятый год — актер труппы Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесло телевидение, а именно ― роль Тимура в сериале «Клан ювелиров», а позже в сериале «Зоя» и «Крепостная»-3 на СТБ.

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Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная украинская киноактриса. Познакомились они на съемочной площадке сериала. Совместная работа настолько их сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Наталка Денисенко в проекте «Мой Секрет» на СТБ призналась, что вначале сказала женатому Фединчику, что не может быть с ним, и их отношения продолжились только после того, как Андрей ушел от первой жены. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

В 4 сезоне «Папанек» мы узнаем, на ком решил жениться герой Фединчика ― ловелас Саша ― и какая теперь у него семейная жизнь.

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Смотрите сериал «Папаньки»-4 с 31 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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