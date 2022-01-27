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Ольга Атанасова: 6 неочікуваних фактів про акторку серіалу «Папаньки»

27.01.2022

Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та їхні успіхи в сімейному житті. Кожного героя серіалу з трепетом і любов’ю зіграли професійні актори. Прочитавши 6 несподіваних фактів про актрису серіалу «Папаньки» Ольгу Атанасову (Лук’яненко), ви можете дізнатися щось нове про неї.

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  1. Ольга Атанасова (Лук’яненко) ― акторка театру та кіно. Вона стала популярною після ролі Ксенії в серіалі «Кадети». Її героїня — розумна, розважлива дівчина, яка знає собі ціну, ― дуже полюбилася публіці.
  2. Коли Ольга навчалася в школі, потрапила одразу до кількох кінофільмів. У 8 років вона знялася в стрічках «Тарас Шевченко. Заповіт» та «Іван та кобила». Зараз Ольга відома за ролями у фільмах та серіалах. Її героїні ніжні та чуттєві, але сильні жінки, які не бояться бути собою.
  3. Окрім кінокар’єри 37-річна актриса має великий успіх на сцені. Ще студенткою Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого амбітна дівчина успішно дебютувала на сцені Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
  4. Ольга цікавиться спортом, стежить за фігурою. Часто вона ділиться успіхами із занять у спортзалі зі своїми шанувальниками. Особливе ставлення у неї до боксу, він дарує дівчині незабутні емоції.
  5. Під час зйомок у серіалі «Кадети» в симпатичну панянку закохувалися майже всі присутні на знімальному майданчику справжні суворовці, але з жодним із них серйозних стосунків у харизматичної блондинки не було.
  6. Актриса виховує маленьку принцесу ― доньку Адель, яка народилася у 2012 році. 2021 року Ольга розлучилася з чоловіком, вони залишилися друзями, і він бере участь у вихованні Аделі.

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Дивіться серіал «Папаньки»-4 з 31 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не проґавте прем’єру!

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