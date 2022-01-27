Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино. Она получила популярность после роли Ксении в сериале «Кадетство». Ее героиня — умная, рассудительная, знающая себе цену девушка ― полюбилась публике. Когда Ольга училась в школе, попала сразу в несколько кинофильмов. В 8 лет она снялась в картинах «Тарас Шевченко. Завещание» и «Иван и кобыла». Сейчас Ольга известна по ролям в фильмах и сериалах. Ее героини нежные и чувственные, но сильные женщины, которые не боятся быть собой. Кроме кинокарьеры, 37-летняя актриса имеет большой успех на сцене. Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Ольга интересуется спортом, следит за фигурой. Часто она делится успехами с занятий в спортзале со своими поклонниками. Особую любовь испытывает к боксу, он приносит ей незабываемые эмоции. Во время съемок в сериале «Кадетство» в симпатичную барышню влюблялись чуть ли не все присутствующие на съемочной площадке настоящие суворовцы, но ни с одним из них серьезных отношений у харизматичной блондинки не было. Актриса воспитывает маленькую принцессу — дочку Адель, которая родилась в 2012 году. В 2021 году Ольга развелась с мужем, они остались друзьями, и он принимает участие в воспитании Адели.

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