Ольга Атанасова: 6 неожиданных фактов об актрисе сериала «Папаньки»
27.01.2022
31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио». В новых сериях мы узнаем о необычных приключениях друзей, нестандартных способах преодоления проблем и об их успехах в семейной жизни. Каждого героя сериала с трепетом и любовью сыграли профессиональные актеры. Прочитав 6 неожиданных фактов об актрисе сериала «Папаньки» Ольге Атанасовой (Лукьяненко), вы можете узнать что-то новое о ней.
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- Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино. Она получила популярность после роли Ксении в сериале «Кадетство». Ее героиня — умная, рассудительная, знающая себе цену девушка ― полюбилась публике.
- Когда Ольга училась в школе, попала сразу в несколько кинофильмов. В 8 лет она снялась в картинах «Тарас Шевченко. Завещание» и «Иван и кобыла». Сейчас Ольга известна по ролям в фильмах и сериалах. Ее героини нежные и чувственные, но сильные женщины, которые не боятся быть собой.
- Кроме кинокарьеры, 37-летняя актриса имеет большой успех на сцене. Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
- Ольга интересуется спортом, следит за фигурой. Часто она делится успехами с занятий в спортзале со своими поклонниками. Особую любовь испытывает к боксу, он приносит ей незабываемые эмоции.
- Во время съемок в сериале «Кадетство» в симпатичную барышню влюблялись чуть ли не все присутствующие на съемочной площадке настоящие суворовцы, но ни с одним из них серьезных отношений у харизматичной блондинки не было.
- Актриса воспитывает маленькую принцессу — дочку Адель, которая родилась в 2012 году. В 2021 году Ольга развелась с мужем, они остались друзьями, и он принимает участие в воспитании Адели.
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Смотрите сериал «Папаньки»-4 с 31 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!
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