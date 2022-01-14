14 января в 19:45 в эфире СТБ вышли 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Актер сериала «Крепостная» Виктор Жданов откровенно ответил на главный секретный вопрос, который подготовили для него создатели проекта. За какой поступок выпивши Виктору Жданову до сих пор стыдно ― смотрите в новом выпуске.

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В финале провокационного интервью на проекте «Мой секрет» Виктор Жданов откровенно ответил на главный секретный вопрос Маши Ефросининой ― «За какой поступок, совершенный выпивши, вам до сих пор стыдно?»

Виктор вспомнил, что такой случай произошел в Херсоне. Должен был идти спектакль с центральной ролью Виктора, а играть он не мог из-за разбитого лица. Как объяснил мужчина, выпивши, он начал дебоширить, и когда его попытались мирно отвести домой, произошла драка: «Я же артист, и меня здесь забирают прямо у театра».

«Спектакль начался, это уже второе действие было, и подошел ко мне Владимир Владимирович Бегма (главный режиссер театра) и говорит: «Вот смотри: ты в театре, спектакль идет, свет горит, все нормально. Но ты за кулисами, на сцене тебя нет. Думай!». И больше ничего не говорил, просто ушел. И на меня не писали докладные, меня не увольняли с работы, не было выговора никакого. Просто человек вежливо, спокойно подошел и сказал: и театр живет, а тебя там нет. И я подумал ― просто стыдно было за все: за то, что ты есть, что ты такой, что ты это сделал, что эта гадость не дает тебе жить, ― это было стыдно, это правда. Я вообще не думал, что расскажу эту историю, но она была», ― признался Жданов.

И, по словам актера, после этого случая пять с половиной лет он вообще ничего не пил. Теперь он благодарит судьбу за то, что изменилось его отношение к алкоголю и жизни.

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Video: Виктор Жданов на проекте «Мой секрет» признался, какой поступок выпивши изменил его жизнь В новом выпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой актер Крепостной Виктор Жданов впервые рассказал, за какой поступок после пьянки ему до сих пор стыдно.

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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