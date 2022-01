14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Актор серіалу «Кріпосна» Віктор Жданов відверто відповів на головне секретне запитання, яке підготували для нього творці проєкту. За який учинок напідпитку Віктору Жданову досі соромно ― дивіться в новому випуску.

У фіналі провокативного інтерв’ю на проєкті «Мій секрет» Віктор Жданов відверто відповів на головне секретне запитання Маші Єфросиніної ― «За який учинок, скоєний напідпитку, вам досі соромно?»

Віктор згадав, що такий випадок стався в Херсоні. Мала бути вистава з центральною роллю Віктора, а грати він не міг через розбите обличчя. Як пояснив чоловік, він напідпитку почав дебоширити, і коли його спробували мирно відвести додому, сталася бійка: «Я ж артист, і мене тут забирають прямо біля театру».

І за словами актора, після цього випадку п’ять з половиною років він узагалі нічого не пив. Тепер він дякує долі за те, що змінилося його ставлення до алкоголю і життя.

