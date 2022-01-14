14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Актор серіалу «Кріпосна» Віктор Жданов відверто відповів на головне секретне запитання, яке підготували для нього творці проєкту. За який учинок напідпитку Віктору Жданову досі соромно ― дивіться в новому випуску.

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У фіналі провокативного інтерв’ю на проєкті «Мій секрет» Віктор Жданов відверто відповів на головне секретне запитання Маші Єфросиніної ― «За який учинок, скоєний напідпитку, вам досі соромно?»

Віктор згадав, що такий випадок стався в Херсоні. Мала бути вистава з центральною роллю Віктора, а грати він не міг через розбите обличчя. Як пояснив чоловік, він напідпитку почав дебоширити, і коли його спробували мирно відвести додому, сталася бійка: «Я ж артист, і мене тут забирають прямо біля театру».

«Вистава почалася, це вже друга дія була, і підійшов до мене Володимир Володимирович Бегма (головний режисер театру) й каже: “Ось дивися: ти в театрі, вистава йде, світло горить, усе нормально. Але ти за кулісами, на сцені тебе немає. Думай!». І більше нічого не казав, просто пішов. І на мене не писали докладні, мене не звільняли з роботи, не було догани ніякої. Просто людина чемно, спокійно підійшла і сказала: і театр живе, а тебе там нема. І я подумав ― просто соромно було за все: за те, що ти є, що ти такий, що ти це зробив, що ця гадость не дає тобі жити, ― це було соромно, це правда. Я взагалі не думав, що розповім цю історію, але вона була», ― зізнався Жданов.

І за словами актора, після цього випадку п’ять з половиною років він узагалі нічого не пив. Тепер він дякує долі за те, що змінилося його ставлення до алкоголю і життя.

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Video: Віктор Жданов на проєкті «Мій секрет» зізнався, який учинок напідпитку змінив його життя У новому випуску проекту Мій секрет із Машею Єфросініною актор Кріпосної Віктор Жданов уперше розповів, за який вчинок після пиятики йому досі соромно.

Дивіться прем’єру «Мій секрет» щоп’ятниці о 19:45 на СТБ!

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