14 января в 19:45 в эфире СТБ вышли 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Актриса сериала «Крепостная» Наталья Денисенко рассказала, мучила ли ее совесть, когда из-за нее Андрей Фединчик бросил жену. Как переживала актриса из-за своей влюбленности и поступка Андрея ― смотрите в новом выпуске.

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Наталья Денисенко познакомилась и влюбилась в будущего мужа Андрея Фединчика на съемочной площадке сериала «Клан ювелиров», однако тогда он был женат, что делало их отношения невозможными.

«Первые чувства у меня были такие: как классно, что он со мной снимается, что мы играем любовь, потому что он мне так нравится, он такой классный, но у меня ничего с ним быть не может, потому что я люблю его просто так» , ― рассказала девушка.

На площадке Наталья признавалась Андрею в любви ― она говорила, что любит его просто так, дала понять, что она влюблена. Также актриса сразу заметила, что и она ему нравится.

Однажды во время личного общения в гримерном вагончике Наталья спряталась в уборной, потому что дело шло к поцелую. Однако на следующий день девушка провела серьезный разговор: «Я ему сказала: “Просто ты не думай, что я отталкиваю тебя, ты мне очень нравишься, но мы не можем быть вместе, потому что у тебя есть жена. У меня никогда не было отношений, что я любовница, для меня это не подходит ― я не буду в таких отношениях”. Он сказал: «Да, Наташа, я понимаю, ничего не будет, не переживай». И мы дальше снимались».

После этого Денисенко пыталась искать кого-то другого, ходить на свидания ― за ней ухаживали сразу двое парней, которые, впрочем, ей не нравились. Н однажды Андрей ее удивил.

«В один съемочный день приходит Фединчик, совсем разбитый, от него запах алкоголя с ночи, и он говорит: “Наталка, я сказал жене, что я в тебя влюблен”».

Сразу после этого Андрей разъехался с женой, а Наташа решила ей написать, чтобы как-то объяснить, что она его не зазывала и не отбивала.

«Взрослая женщина (во мне. ― Прим. ред.) говорила: “Ты офигела, Наташа? Ты видишь, что ты натворила? Это из-за тебя страдает другая женщина”. Было больно, потому что меня совесть мучила», ― призналась актриса. Наталья думала, что могла бы меньше внимания уделять Андрею, чтобы он не влюбился в нее.

Совместная жизнь у Фединчика и Денисенко не стала гладкой сразу.

«Это была такая жесть, я так доводила Фединчика своей ревностью, потому что во всех разговорах с подружками были такие вопросы: не боюсь ли я, что и со мной так будет. Боялась, конечно, это были безумные мысли, это было нездорово, я себя накручивала», ― вспоминает актриса.

Она так себя накручивала даже из-за сообщений, доводила до истерик, что он бил дверь, уходил из дома, потому что не мог выдержать эту энергию. Что в интервью журналистам СТБ рассказал об этом сам Андрей Фединчик?

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Video: Наталья Денисенко на проекте «Мой секрет» впервые рассказала, как Андрей Фединчик бросил жену ради нее В новом выпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой актриса Крепостной Наталка Денисенко рассказала, чтопроисходило, когда Андрей Фединчик бросил ради нее жену

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