14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Акторка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко розповіла, чи мучила її совість, коли через неї Андрій Федінчик покинув дружину. Як переживала акторка через свою закоханість та вчинок Андрія ― дивіться в новому випуску.

Наталка Денисенко познайомилася і закохалася в майбутнього чоловіка Андрія Федінчика на знімальному майданчику серіалу «Клан ювелірів», проте тоді він був одружений, що унеможливлювало їхні стосунки.

«Перші почуття в мене були такі: як класно, що він зі мною знімається, що ми граємо любов, тому що він мені так подобається, він такий класний, але в мене нічого з ним бути не може, бо я люблю його просто так», ― розповіла акторка.

На майданчику Наталка зізнавалася Андію в коханні ― вона казала, що любить його просто так, давала зрозуміти, що вона закохана. Також акторка відразу помітила, що й вона йому подобається.

Одного разу під час особистого спілкування в гримерному вагончику Наталка сховалася у вбиральні, бо справа йшла до поцілунку. Проте наступного дня дівчина провела серйозну розмову: «Я йому сказала: “Просто ти не думай, що я тебе відштовхую, ти мені дуже подобаєшся, але ми не можемо бути разом, тому що в тебе є дружина. У мене ніколи не було стосунків, що я коханка, для мене це не підходить ― я не буду в таких стосунках”. Він сказав: “Так, Наталко, я розумію, нічого не буде, не переживай”. І ми далі знімалися».

Після цього Денисенко пробувала шукати когось іншого, ходити на побачення ― за нею впадало відразу двоє чоловіків, які, однак, їй не подобалися. Проте одного дня Андрій її здивував.

«В один знімальний день приходить Федінчик, просто розбитий вщент, від нього запах алкоголю з ночі, і він каже: “Наталко, я сказав дружині, що я в тебе закоханий”».

Відразу після цього Андрій роз’їхався з дружиною, а Наталка вирішила їй написати, щоб якось пояснити, що вона його не кликала і не відбивала.

«Доросла жінка (в мені. ― Прим. ред.) казала: “Ти офігіла, Наташо? Ти бачиш, що ти наробила? Це через тебе страждає інша жінка”. Було боляче, бо мене совість мучила», ― зізналася акторка. Наталка думала, що могла би менше уваги приділяти Андрію, щоб він не закохався в неї.

Спільне життя у Федінчика і Денисенко не стало рівним відразу.

«Це була така жесть, я так доводила Федінчика своїми ревнощами, бо у всіх розмовах з подружками були такі питання: чи не боюся я, що і зі мною так буде. Боялася, звичайно, це були шалені думки, це було нездорово, я себе накручувала», ― згадує акторка.

Вона так себе накручувала навіть через повідомлення, доводила до істерик, що він бив двері, ішов з дому, бо не міг витримати цю енергію. Що в інтерв’ю журналістам СТБ розповів про це сам Андрій Федінчик?

