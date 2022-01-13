14 января в 19:45 в эфире СТБ выйдут 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В новых выпусках актеры сериала «Крепостная» на СТБ расскажут о своем прошлом и получат возможность раскрыть самые сокровенные тайны. Смотрите в новых выпусках проекта «Мой секрет» на СТБ.

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Спецвыпуск проекта «Мой секрет» посвящен не одной звезде, а нескольким актерам сериала «Крепостная». Каждый из них получит по одному блоку вопросов и свой секрет. Острые и неожиданные вопросы ведущей заставят знаменитостей впервые признаться в тайнах, которые они тщательно скрывали всю свою жизнь.

Во 2 выпуске появились Слава Красовская, Анна Сагайдачная, Виктор Жданов, Алексей Яровенко, Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк.

«Мой секрет»: что будет в 3 и 4 выпуске от 14.01.2022:

Чего Слава Красовская боится больше всего, и какая психотравма была в ее детстве? Раскрыла ли актриса свою главную тайну?

Что Анна Сагайдачная рассказала о попытках суицида во время отношений с предыдущим мужчиной? И какая дата на календаре заставила актрису отказаться от ответов?

Что кардинально изменило жизнь Виктора Жданова? Почему он месяцами жил в гримерке? И за какой поступок, совершенный по пьяни, Виктору до сих пор стыдно?

Что Алексей Яровенко рассказал о знакомстве с будущей женой, и что их заставило переехать в Украину? Признался ли Алексей, почему он не может приехать в Беларусь к родителям?

Что Наталка Денисенко рассказала о скандальной драке мужа? И призналась ли, какой актер «Крепостной» чуть не разрушил ее брак?

Какая сцена Тараса Цымбалюка в «Крепостной» довела его маму до слез, и какой поступок в жизни шокировал родителей? А также признался ли Цымбалюк, почему развелся с первой женой Ангелиной?

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Video: Актеры «Крепостной» впервые раскрыли самые главные тайны своей жизни в 3 и 4 выпусках проекта «Мой секрет» Актеры сериала Крепостная на СТБ открыли свои самые сокровенные тайны во время разговора с Машей Ефросининой на проекте Мой секрет. Что будет в 3 и 4 выпусках Мой секрет

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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