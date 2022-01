14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийдуть 3 і 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. У нових випусках актори серіалу «Кріпосна» на СТБ розкажуть про своє минуле і матимуть змогу розкрити найпотаємніші таємниці. Дивіться в нових випусках проєкту «Мій секрет» на СТБ.

Більше на тему: Глядач бачить і чує абсолютно все: Маша Єфросиніна розповіла про проєкт «Мій секрет» на СТБ

Спецвипуск проєкту «Мій секрет» присвячений не одній зірці, а кільком акторам серіалу «Кріпосна». Кожен із них отримає по одному блоку запитань і свій секрет. Гострі та несподівані запитання ведучої змусять знаменитостей уперше зізнатися в таємницях, які вони старанно приховували все своє життя.

У 3 і 4 випуску з’явилися Слава Красовська, Анна Сагайдачна, Віктор Жданов, Олексій Яровенко, Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк.

«Мій секрет»: що буде в 3 і 4 випуску від 14.01.2022:

Чого Слава Красовська боїться найбільше, і яка психотравма була в її дитинстві? Чи розкрила актриса свою головну таємницю?

Що Анна Сагайдачна розповіла про спроби суїциду під час стосунків із попереднім чоловіком? І яка дата на календарі змусила актрису відмовитись од відповідей?

Що кардинально змінило життя Віктора Жданова? Чому він місяцями жив у гримерці? І за який учинок, скоєний на п’яну голову, Вікторові досі соромно?

Що Олексій Яровенко розповів про знайомство з майбутньою дружиною, і що їх змусило переїхати в Україну? Чи зізнався Олексій, чому він не може поїхати в Білорусь до батьків?

Що Наталка Денисенко розповіла про скандальну бійку чоловіка? І чи зізналася, який актор «Кріпосної» мало не зруйнував її шлюб?

Яка сцена Тараса Цимбалюка у «Кріпосній» довела його маму до сліз, і який учинок у житті шокував батьків? А також чи зізнався Цимбалюк, чому розлучився з першою дружиною Ангеліною?

Більше на тему: «Мій секрет» ― це сповідь: керівниця проєкту Юлія Поборуєва розкрила секрети створення нової програми СТБ

Дивіться прем’єру «Мій секрет» щоп’ятниці з 7 січня о 19:45 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.