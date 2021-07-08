Каминг-аут Меловина: полное видео и комментарии экспертов

Вчера на телеканале СТБ в эфире программы «Вікна-новини» известные эксперты предоставили комментарии относительно публичного каминг-аута певца Меловина на сцене крупнейшего музыкального фестиваля страны Atlas Weekend. Как поступок молодого певца воспринимают в обществе? И почему каминг-аут Меловина ― это не хайп? Читайте прямо сейчас!

Фото – @kolotiy_ilya

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Медиагруппа StarLightMedia, в которую входит телеканал М1, поздравила каминг-аут певца Melovin со сцены фестиваля Atlas Weekend. Полное видео телеканал М1 не показал во время прямой трансляции выступления 5 июля, потому что не был об этом предупрежден. Однако медиагруппа StarLightMedia поддерживает каминг-аут Melovin’а и выступает против дискриминации по любым признакам, в частности гендера и сексуальной ориентации.

«Надеемся, что это станет началом общественного диалога о защите прав и возможностей ЛГБТ+ сообщества в Украине», ― отмечает StarLightMedia.

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«Публично сказать о своей ориентации ― это не хайп и не разврат, ― говорит Тимур Левчук. Он правозащитник и знает много реальных историй о сломанных жизнях людей, которые должны были скрывать то, кем являются на самом деле. ― Каминг-аут ― это то, когда люди заявляют, кто они есть. Во-первых, это упрощает жизнь человека. Ему не надо вести двойную жизнь. Это еще момент адвокации. Потому что мы часто слышим, что вас в Украине нет, поэтому вам и права не нужны. Это где-то в Швеции есть ЛГБТ, и им нужны права, а здесь, в Украине, нет».

Напомним, что 5 июля украинский певец Константин Бочаров (Melovin) на сцене Atlas Weekend совершил каминг-аут ― поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул флаг ЛГБТ+.

Константину Бочарову 24 года, он родился в Одессе. Как исполнитель стал известным после выхода в финал Национального отбора и участия от Украины в Евровидении-2018 в Лиссабоне, где занял 17-е место.



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