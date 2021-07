Камінгаут Меловіна: повне відео та коментарі експертів

Вчора на телеканалі СТБ в ефірі програми «Вікна-Новини» відомі експерти надали коментарі щодо публічного камінгауту співака Меловіна на сцені найбільшого музичного фестивалю країни Atlas Weekend. Як учинок молодого співака сприймають у суспільстві? І чому камінгаут Меловіна — це не хайп? Читайте вже зараз!

Фото – @kolotiy_ilya

Медіагрупа StarLightMedia, до якої входить телеканал М1, привітала камінгаут співака Melovin зі сцени фестивалю Atlas Weekend. Повне відео телеканал М1 не показав під час прямої трансляції виступу 5 липня, бо не був про це попереджений. Однак медіагрупа StarLightMedia підтримує камінгаут Melovin’а та виступає проти дискримінації за будь-якими ознаками, зокрема гендеру та сексуальної орієнтації.

«Сподіваємося, що це стане початком суспільного діалогу про захист прав та можливостей ЛГБТ+ спільноти в Україні», — зазначає StarLightMedia.

«Публічно сказати про свою орієнтацію — це не хайп і не розпуста, — каже Тимур Левчук. Він правозахисник і знає багато реальних історій про поламані життя людей, які мусили приховувати те, ким є насправді. ― Камінгаут — це те, коли люди заявляють, хто вони є. По-перше, це спрощує життя людини. Їй не треба вести подвійне життя. Це ще момент адвокації. Тому що ми часто чуємо, що вас в Україні немає, тому вам і права не потрібні. Це десь у Швеції є ЛГБТ, і їм потрібні права, а тут, в Україні, немає».

Нагадаємо, що 5 липня український співак Костянтин Бочаров (Melovin) на сцені Atlas Weekend здійснив камінгаут — поцілував дівчину й хлопця, з якими виступав, а потім розгорнув прапор ЛГБТ+.

Костянтину Бочарову 24 роки, він народився в Одесі. Як виконавець став відомим після виходу у фінал Національного відбору та участі від України в Євробаченні-2018 у Лісабоні, де посів 17-те місце.



