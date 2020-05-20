Уже в эту пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоится долгожданный финал самого романтического шоу весны. Главный герой проекта «Холостяк»-10 Макс Михайлюк отправиться на последние свидания в рамках реалити, а после сделает свой решающий выбор. Не пропустите 12 выпуск 10 сезона проекта «Холостяк» и станьте свидетелями зарождения новой истории любви!

Традиционно в последнем выпуске главный герой отправляется на два решающих свидания. Две финалистки и две абсолютно разные истории. У девушек появится последний шанс признаться в самых сокровенных чувствах и заполучить сердце завидного Холостяка страны.

«Грустно осознавать, что это наше последнее свидание», — сознается Даша.

Пара отправится на прогулку по Барселоне, а после погрузиться в аквариум с… акулами. Макс Михайлюк решит вновь сделать что-то впервые вместе с Дашей, ведь вся их история пронзается красной нитью новый начинаний.

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Однако что-то пойдет не так, и вечер закончится, так и не успев начаться. Главный герой уйдет с финального свидания.

«Я уйду и дам время тебе подумать», — заключит Макс.

С Даной Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество. Свидание не пройдет без эротической поэзии девушки, которая обретет новые краски и станет еще более откровенной и личной. Финалистка открыто заявит о своих желаниях и намерениях. Сможет ли устоять перед ними Макс?

Что станет триггером настоящего скандала на финальном свидании Макса и Даши?

Неужели Макс сделает свой выбор еще до Церемонии вручения кольца?

Чем займутся главный герой и Дана?

И главный вопрос: кто станет победительницей 10 сезона проекта «Холостяк»?



Не пропустите самый волнующий и интригующий выпуск! Макс Михайлюк выберет лишь одну участницу из 25-ти, которые несколько месяцев назад пришли покорять внимание и сердце мужчины. Включайте телеканал СТБ 22 мая в 19:00 и станьте свидетелями зарождения настоящей любви!

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