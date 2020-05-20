Вирішальний вибір Холостяка: ім’я переможниці стане відоме вже у 12 випуску

Уже цієї п’ятниці, 22 травня, о 19:00 на СТБ відбудеться довгоочікуваний фінал найромантичнішого шоу весни. Головний герой проєкту «Холостяк»-10 Макс Михайлюк вирушить на останні побачення в рамках реаліті, а відтак зробить свій вирішальний вибір. Не пропустіть 12 випуск 10 сезону проєкту «Холостяк» і станьте свідками зародження нової історії кохання!

Традиційно в останньому випуску головний герой вирушає на два вирішальних побачення. Дві фіналістки і дві абсолютно різні історії. У дівчат з’явиться останній шанс зізнатися в найпотаємніших почуттях і здобути серце найзавиднішого Холостяка країни.

«Сумно усвідомлювати, що це наше останнє побачення», — зізнається Даша.

Пара вирушить на прогулянку Барселоною, а потім зануриться в акваріум з… акулами. Макс Михайлюк вирішить знову зробити щось уперше разом з Дашею, адже вся їхня історія пронизана червоною ниткою нових звершень.

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Однак наприкінці зустрічі щось піде не так, і вечір закінчиться, так і не встигнувши початися. Головний герой піде з фінального побачення.

«Я піду і дам час тобі подумати», — підсумує Макс.

З Даною Холостяк вирішить зануритися в справжню творчість. Побачення не мине без еротичної поезії дівчини, яка набуде нових барв і стане ще більш відвертою та особистою. Фіналістка відкрито заявить про свої бажання і наміри. Чи зможе встояти перед ними Макс?

Що стане тригером справжнього скандалу на фінальному побаченні Макса і Даші?

Невже Макс зробить свій вибір ще до Церемонії вручення каблучки?

Чим займатимуться головний герой і Дана?

І головне запитання: хто стане переможницею 10 сезону проєкту «Холостяк»?



Не пропустіть найбільш хвилюючий та інтригуючий випуск! Макс Михайлюк вибере лише одну учасницю з 25-ти, які кілька місяців тому прийшли підкорювати увагу і серце чоловіка. Вмикайте телеканал СТБ 22 травня о 19:00 і станьте свідками зародження справжнього кохання!

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