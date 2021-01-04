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Що відомо про нового Холостяка 11 сезону?

04.01.2021

Телеканал СТБ оголосив ім’я нового головного героя романтичного реаліті «Холостяк». В 11 сезоні ми спостерігатимемо історію побудови стосунків Михайла Заливаки. Що ж відомо про Холостяка 2021 року — читайте в матеріалі.

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Ім’я головного Холостяка цього року вже відоме. Глядачі активно шукають чоловіка в соціальних мережах і ставлять численні запитання про його біографію. Ми вирішили зібрати кілька цікавих і важливих фактів про Михайла Заливаку.

Що відомо про нового Холостяка 11 сезону?

  • Михайлу Заливаці 31 рік.
  • Родом Холостяк із Харкова.
  • Чоловік є засновником логістичної компанії.
  • Міша не уявляє свого життя без спорту! Він володар привабливого торсу і здорового духу. Екстремальний відпочинок і проведення часу — те, що знову і знову можна освоювати заради нових емоцій. Особливо Михайло любить походи в гори.
  • Головний герой 11 сезону не шукає собі домогосподарку. Йому вкрай важливо, щоб обраниця була зацікавлена ​​в своїй справі і розвивалася.
  • Новий Холостяк ― котолюб. У нього є два коти.

Слідкуйте за оновленнями і новою інформацією про Холостяка 11 сезону!

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