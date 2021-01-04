Що відомо про нового Холостяка 11 сезону?
04.01.2021
Телеканал СТБ оголосив ім’я нового головного героя романтичного реаліті «Холостяк». В 11 сезоні ми спостерігатимемо історію побудови стосунків Михайла Заливаки. Що ж відомо про Холостяка 2021 року — читайте в матеріалі.
Більше на тему: «Холостяк-11»: СТБ оголосив ім’я головного героя весняної прем’єри
Ім’я головного Холостяка цього року вже відоме. Глядачі активно шукають чоловіка в соціальних мережах і ставлять численні запитання про його біографію. Ми вирішили зібрати кілька цікавих і важливих фактів про Михайла Заливаку.
Що відомо про нового Холостяка 11 сезону?
- Михайлу Заливаці 31 рік.
- Родом Холостяк із Харкова.
- Чоловік є засновником логістичної компанії.
- Міша не уявляє свого життя без спорту! Він володар привабливого торсу і здорового духу. Екстремальний відпочинок і проведення часу — те, що знову і знову можна освоювати заради нових емоцій. Особливо Михайло любить походи в гори.
- Головний герой 11 сезону не шукає собі домогосподарку. Йому вкрай важливо, щоб обраниця була зацікавлена в своїй справі і розвивалася.
- Новий Холостяк ― котолюб. У нього є два коти.
Слідкуйте за оновленнями і новою інформацією про Холостяка 11 сезону!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=