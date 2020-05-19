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Кого вибере Холостяк Макс Михайлюк у фіналі 10 сезону?

19.05.2020

Успішний, впевнений і професійний пілот Макс Михайлюк — головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-10. Чоловік прийшов на проєкт зустріти кохання і побудувати міцні, довготривалі і надійні стосунки. Як показав попередній сезон шоу на телеканалі СТБ — це реально! Уже наступної п’ятниці ми дізнаємося, хто отримає заповітну каблучку від головного героя!

Більше на тему: Я розумію, що хочу створити сім’ю: ексклюзивне інтерв’ю Холостяка Макса Михайлюка

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