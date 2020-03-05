Вже завтра, 6 березня, на СТБ стартує 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США — Макс Михайлюк. У першому ексклюзивному інтерв’ю для редакції STB.UA «неземний» Холостяк зізнався, чому вирішив знайти кохання на проєкті «Холостяк», яку дівчину бачить поруч із собою і як змінилися пріоритети в житті. Читайте велике інтерв’ю Макса Михайлюка в матеріалі!

Чи віриш ти, що на проєкті можна знайти кохання?

Я вважаю, що кохання до нас приходить несподівано, коли на нього не чекаєш. І якщо йому судилося з’явитися саме на проєкті, то чому б і ні. Раніше у мене були інші пріоритети, я шукав можливості для саморозвитку, йшов до своєї мрії, а про одруження навіть не думав. А зараз я розумію, що хочу створити сім’ю.

Макс, розкажи, від чого тобі довелося відмовитися на час зйомок?

Практично від усього. Через щільний графік довелося увесь час присвятити проєкту «Холостяк».

Хто тобі ближче — американки або українки?

Довгий час я жив за кордоном, спілкувався з американками, канадками. Їхній менталітет дуже відрізняється від менталітету слов’янок. Мені здається, у спілкуванні з нашими жінками більше взаєморозуміння.

Ти бачиш поряд із собою берегиню домашнього вогнища або дівчину-кар’єристку?

Мені б хотілося, щоб поруч була кохана дівчина. А буде їй до душі оберігати сімейне вогнище або досягати професійних цілей — я допоможу і підтримаю її у будь-якому прагненні. Кожна людина повинна займатися тим, що їй подобається. Тоді вона буде щасливою сама і зможе зробити щасливою свою половинку.

Макс, тобі 34 роки. Не боїшся звикнути до холостяцького життя?

Не те що боюся. Але розумію, що з кожним роком у мене з’являються все нові критерії та уявлення про «свою» дівчину. Вони все чіткіші і чіткіші. Тож досить складно знайти людину, в якій зійшлися б усі ці риси. А час іде, я дивлюся на друзів — у них уже по 2—3 дітини, з якими я дуже люблю проводити час. Потім повертаюся додому і ловлю себе на думці, що теж так хочу (посміхається. — Прим. ред.).

Ти розповідаєш батькам про своє особисте життя?

Не те щоб я розповідав рідним про кожне своє побачення, але, якщо вони мене запитають про особисте, я приховувати не буду (посміхається. — Прим. ред.).

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Онуків батьки просять?

О, так (сміється. — Прим. ред.). Якщо раніше просто натякали, то зараз прямо говорять. Тиску немає, але я знаю, що онуків вони дуже хочуть.

Тебе можна назвати романтиком?

Напевно, ні. Іноді хочеться вчиняти якісь нестандартні вчинки, але тільки для людини, до якої маю почуття. Перед тим, як полетіти в Канаду, я зустрічався з дівчиною. У нас було велике кохання. Щоб нагадувати їй щоранку про себе, я написав під будинком на асфальті: «Доброго ранку, кошеня». Не знаю, чи задоволені були сусіди, але їм доводилося читати це кожен день (сміється. — Прим. ред.).

Де частіше знайомишся з дівчатами — у реальному житті чи у соцмережах?

Можу як у соціальних мережах, так і наживо. Одного разу я їхав на машині, побачив на вулиці дівчину і мені захотілося з нею познайомитися. Через два перехрестя розвернувся, поїхав назад до торгового центру, куди, як я здогадувався, вона могла піти. Проходячи повз одного магазину, побачив її з покупками. Ще якийсь час мені знадобився, щоб її наздогнати (посміхається. — Прим. ред.). В результаті, ми познайомилися, поспілкувалися, я запропонував підвезти її. Вона відповіла, що вже і забула, коли востаннє чоловіки так із нею знайомилися — зазвичай вони пишуть у соцмережах і вже вважають себе супергероями. Як виявилося, дівчина бачила, що я біг за нею хороших 300 метрів (сміється. — Прим. ред.). Загалом, вона була здивована.

А ти легко закохуєшся?

Раніше я дуже легко закохувався! Побачив дівчину — і закохався (сміється. — Прим. ред.). Навіть зараз помічаю за собою, що можу зустріти людину і накрутити себе, що вона мені дуже подобається, створити певну ілюзію навколо неї. Може, це не дуже добре, але це є.

Яку дівчину ти шукаєш?

Порядну, чесну, добру, щиру. Бажано вродливу (посміхається. — Прим. ред.). Але це вже буде як приємний бонус. Для мене дуже важливо в людині внутрішнє наповнення.

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