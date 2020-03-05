Уже завтра, 6 марта, на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. В первом эксклюзивном интервью для редакции STB.UA «неземной» Холостяк признался, почему решил найти любовь на проекте «Холостяк», какую девушку видит рядом с собой и как изменились приоритеты в жизни. Читайте большое интервью Макса Михайлюка в материале!

Веришь ли ты, что на проекте можно найти любовь?

Я считаю, что любовь к нам приходит неожиданно, когда ее не ждешь. И если ей суждено появиться именно на проекте, то почему бы и нет. Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью.

Макс, расскажи, от чего тебе пришлось отказаться на время съемок?

Практически от всего. Из-за плотного графика пришлось все время посвятить проекту «Холостяк».

Кто тебе ближе — американки или украинки?

Долгое время я жил за границей, общался с американками, канадками. Их менталитет очень отличается от менталитета славянок. Мне кажется, в общении с нашими женщинами больше взаимопонимания.

Ты видишь рядом с собой хранительницу домашнего очага или девушку-карьеристку?

Мне бы хотелось, чтобы рядом была любимая девушка. А будет ей по душе хранить семейный очаг или достигать профессиональных целей – я помогу и поддержу ее в любом стремлении. Каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится. Тогда он будет счастлив сам и сможет сделать счастливым свою половинку.

Макс, тебе 34 года. Не боишься привыкнуть к холостяцкой жизни?

Не то что боюсь. Но понимаю, что с каждым годом у меня появляются все новые критерии и представления о «своей» девушке. Они все четче и четче. И довольно сложно найти человека, в котором сошлись бы все эти черты. А время идет, я смотрю на друзей – у них уже по 2—3 детей, с которыми я очень люблю проводить время. Потом возвращаюсь домой и ловлю себя на мысли, что тоже так хочу (улыбается. — Прим. ред.).

Ты посвящаешь родителей в свою личную жизнь?

Не то чтобы я рассказывал родным о каждом своем свидании, но, если они меня спросят о личном, я скрывать не буду (улыбается. — Прим. ред.).

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Внуков родители просят?

О, да (смеется. — Прим. ред). Если раньше просто намекали, то сейчас прямо говорят. Давления нет, но я знаю, что внуков они очень хотят.

Тебя можно назвать романтиком?

Наверное, нет. Иногда тянет совершать какие-то нестандартные поступки, но только для человека, к которому я испытываю чувства. Перед тем, как улететь в Канаду, я встречался с девушкой. У нас была большая любовь. Чтобы напоминать ей каждое утро о себе, я написал под домом на асфальте: «Доброе утро, котенок». Не знаю, довольны ли были соседи, но им приходилось читать это каждый день (смеется. — Прим. ред.).

Где чаще знакомишься с девушками – в реальной жизни или в соцсетях?

Могу как в социальных сетях, так и вживую. Однажды я ехал на машине, увидел на улице девушку и мне захотелось с ней познакомиться. Через два перекрестка развернулся, поехал обратно к торговому центру, куда, как я догадывался, она могла пойти. Проходя мимо одного магазина, увидел ее с покупками. Еще какое-то время мне понадобилось, чтобы ее догнать (улыбается. — Прим. ред.). В итоге мы познакомились, пообщались, я предложил подвезти ее. Она ответила, что уже и забыла, когда в последний раз мужчины так с ней знакомились – обычно они пишут в соцсетях и уже считают себя супергероями. Как оказалось, девушка видела, что я бежал за ней хороших 300 метров (смеется. — Прим. ред.). В общем, она была удивлена.

А ты влюбчив?

Раньше я был очень влюбчив! Увидел девушку – и влюбился (смеется. — Прим. ред.). Даже сейчас замечаю за собой, что могу встретить человека и накрутить себя, что он мне очень нравится, создать определенную иллюзию вокруг него. Может, это не очень хорошо, но это есть.

Какую девушку ты ищешь?

Порядочную, честную, добрую, искреннюю. Желательно красивую (улыбается. — Прим. ред.). Но это уже будет как приятный бонус. Для меня очень важно в человеке внутреннее наполнение.

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