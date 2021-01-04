Телеканал СТБ объявил имя нового главного героя романтического реалити «Холостяк». В 11 сезоне мы будем наблюдать историю построения отношений Михаила Заливаки. Что же известно о Холостяке 2021 года — читайте в материале.

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Имя главного Холостяка этого года уже известно. Зрители активно ищут мужчину в социальных сетях и задают массу вопросов о его биографии. Мы решили собрать несколько интересных и важных фактов о Михаиле Заливаке.

Что известно о новом Холостяке 11 сезона?

Михаилу Заливаке 31 год.

Родом Холостяк из Харькова.

Мужчина является учредителем логистической компании.

Миша не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа. Экстремальный отдых и времяпровождение — то, что вновь и вновь можно осваивать ради новых эмоций. Особенно Михаил любит походы в горы.

Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему крайне важно, чтобы избранница была заинтересована в своём деле и развивалась.

Новый Холостяк — кошатник. У него есть два кота.

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