. И вот теперь могу поделиться впечатлениями. Однозначно цепляет игра актеров! Сюжет, музыка, психологические приемы, которые не оставляют равнодушными. Фильм непростой… вызывает противоречивые и сложные переживания. Достойное кино.

. Нашумевшая картина, а я ни сном, ни духом

– очень актуальный фильм сейчас. После просмотра двоякое впечатление. Как по мне, хорошая задумка, но слабая режиссура. Весь фильм ждала чего-то «такого» – и не дождалась. Но все же советую к просмотру, ибо именно после этого фильма я стала серьезнее относиться к карантину, что и всем советую!

. Сюжет легкий и интересный. В то же время с романтикой и долей трезвого отношения к жизни! Игра Кэтрин Хейгл меня завораживает. Какая же она все-таки красотка. Чудесная идея и юмор на высоте. В общем, всем советую.

Пересмотрела пятый раз один из моих любимых фильмов –

Если говорить о топ-фильмах, одна из любимых комедий –

. Каждый раз смотрю и смеюсь. Кому-то, возможно, покажется типичной американской комедией с типичным американским юмором, но только не мне

(улыбается)

. Я вообще дурносмех по своей натуре (

улыбается)

. Для меня это абсолютно легкая и непринужденная кинокартина с неожиданной развязкой. Еще и Джейсон Стетхем радует в эпизодах. Самое то, чтобы расслабиться на карантине и просто от души посмеяться.