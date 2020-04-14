Что посмотреть на карантине: подборка от участниц реалити «Холостяк»-10
Затяжной карантин – самое время для самопознания, развития, работы над собой, интересных книг и, конечно же, хороших фильмов! Напомним, что ранее мы уже делились подборкой фильмов и сериалов от Даши Квитковой. А какие кинокартины с удовольствием пересматривают и всем советуют участницы реалити «Холостяк»-10 – читайте в материале!
«Я очень люблю ходить в кино. Скажу честно, к проекту я готовилась усердно (даже похудела на 8 кг), и потому ходить в кинотеатры времени особо не было. А карантин – как раз повод посмотреть лучшие фильмы, которые не увидела в прошлом году», – поделилась холостячка.
- Первый фильм, который посмотрела – «Джокер». Нашумевшая картина, а я ни сном, ни духом (смеется). И вот теперь могу поделиться впечатлениями. Однозначно цепляет игра актеров! Сюжет, музыка, психологические приемы, которые не оставляют равнодушными. Фильм непростой… вызывает противоречивые и сложные переживания. Достойное кино.
- «Заражение» – очень актуальный фильм сейчас. После просмотра двоякое впечатление. Как по мне, хорошая задумка, но слабая режиссура. Весь фильм ждала чего-то «такого» – и не дождалась. Но все же советую к просмотру, ибо именно после этого фильма я стала серьезнее относиться к карантину, что и всем советую!
- Пересмотрела пятый раз один из моих любимых фильмов – «Голая правда». Сюжет легкий и интересный. В то же время с романтикой и долей трезвого отношения к жизни! Игра Кэтрин Хейгл меня завораживает. Какая же она все-таки красотка. Чудесная идея и юмор на высоте. В общем, всем советую.
- Если говорить о топ-фильмах, одна из любимых комедий – «Шпион». Каждый раз смотрю и смеюсь. Кому-то, возможно, покажется типичной американской комедией с типичным американским юмором, но только не мне (улыбается). Я вообще дурносмех по своей натуре (улыбается). Для меня это абсолютно легкая и непринужденная кинокартина с неожиданной развязкой. Еще и Джейсон Стетхем радует в эпизодах. Самое то, чтобы расслабиться на карантине и просто от души посмеяться.
- Еще одна рекомендация – «Лофт». Мораль фильма, конечно же, одна – нечего изменять своим женам (смеется). Ну а если серьезно, интрига будет присутствовать с самого начала. Похоть, страсть, деньги и измены… все это будет в фильме.
- Первый в моем списке – «Дневник памяти». Это самый романтичный фильм, который я видела. Благодаря этой истории я начала верить в настоящую любовь (улыбается).
- «Хатико: Самый верный друг». Доказательство того, что хороших людей нужно еще поискать, а вот пес может стать лучшим другом и навсегда. Он никогда не предаст и будет верен тебе до конца жизни.
- Рекомендую фильм «Турист». В нем есть и романтика, и хитрость, и мудрость. Есть о чем подумать.
- «Джентльмены». Фильм, который я пересмотрела уже 5 раз, хотя он вышел в этом году. В нем все прекрасно: от актеров, костюмов до сюжета и режиссёрской работы.
- «Рождение звезды». История близка мне как никогда, ведь все те чувства стыда, страха, сожаления я испытала, встречаясь с зависимым парнем. Плачу каждый раз.
- «Криминальное чтиво». Люблю фильмы Тарантино и истории, где перестрелки и жизнь по понятиям.
- «Исчезнувшая». Этот фильм нужно посмотреть каждому мужчине, чтобы осознать всю мощь женского коварства ради любви и сохранения семейных отношений.
- «Вокзал для двоих». Обожаю советские фильмы! А эта романтическая лента – настоящий бальзам для моей души.
- Каждый раз перед Новым годом пересматриваю все части «Один дома», это моя традиция. Именно этот фильм возвращает меня в детство.
- Еще одна семейная традиция с сестрой, но уже в конце года – пересмотреть все части «Гарри Поттера».
- «Мистер и миссис Смит». Эта парочка гармонична абсолютно всем! И хоть они хотят друг друга убить, это покрывает огромная любовь.
- Фильм «Легенда» с Томом Харди, которого я обожаю. Картина снята по мотивам книги Джона Пирсона «Искусство жестокости: взлёт и падение близнецов Крэй» и основана на реальных событиях.
Больше по теме: Совместимость участниц и Холостяка от экстрасенса Алены Куриловой
«Обожаю укутаться в плед, приготовить какао и наслаждаться уютным фильмом о любви. Я – человек, который перед началом фильма запасается не вкусняшками, а салфетками, потому что моя любовь к мелодраме – неистовая! Самый главный критерий при выборе фильма – много любви и хороший конец», – говорит участница.
- «Тайна Коко». Этот мультфильм относится к тем редким произведениям анимационного искусства, которые подходят для всех возрастов. Он учит соблюдать традиции и уважать семейные ценности. А еще затрагивает самую глубину души и у многих при просмотре вызывает бурю эмоций. Если без преувеличения, я посмотрела его раз 10 точно.
- «Письма к Джульетте». Фильм очень добрый и светлый. Красивые ландшафты Италии, хороший сюжет, отличные актеры. Я после этого фильма побежала писать письмо Джульетте (улыбается). Поэтому девушкам, которые любят помечтать, он очень понравится.
- «Дневник памяти». Из этого фильма можно очень многое вынести. Даже какие-то свои ценности меняются и смотришь на мир совершенно другими глазами. Хочется верить, что такая любовь есть и в жизни. Я в это верю, и если бы все на Земле посмотрели этот фильм, то мир стал бы чуточку добрее.
- «Спеши любить» – ничто иное, как искренняя, красивая, трогающая до глубины души история о двух непохожих друг на друга людях, живущих в совершенно разных мирах. Я пересмотрела эту картину уже раз пять, и желание смотреть и смотреть ее возникает постоянно. Необыкновенно прекрасная история, которая засела у меня глубоко в сердце. Да, заканчивается она грустно, но, по моему мнению, этот фильм должен посмотреть каждый, потому что он учит многим важным жизненным ценностям.
- «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». В этом фильме открываются истории людей, которые, несмотря на все тяготы, сохранили в себе прекрасный, яркий огонь в сердце. В героев сразу влюбляешься и всем сердцем сопереживаешь и поддерживаешь их. Меня очень поразило, как преподнесли нам силу книг в фильме.
- «Кудряшка Сью» – думаю, объяснять не надо почему (улыбается). Очень хорошее и спокойное кино, одно из любимых.
- «Мисс Конгениальность» – классный фильм, о женской силе и склонности адаптироваться в любой ситуации.
- «Поездка в Америку». В главной роли – Эдди Мерфи. Положительный фильм, люблю его смотреть.
- «Мужской стриптиз». Название, конечно, вопиющее, но это только название (улыбается). Фильм нравится тем, что там разные мужчины: высокий, низкий, худой, толстый, но все они объединены одной целью – и у них в итоге все получилось круто.
- И еще очень много фильмов с Томом Хэнксом, моим любимым актером. Советую посмотреть список кинокартин с его участием.
- «Ванильное небо». Единственный фильм, который пересматривала больше двух раз. Поразила неожиданная развязка.
- «Три билборда на границе Эббинга». Драма, комедия и криминал. Мои любимые жанры. Когда и посмеяться, и поплакать, и подумать.
- «Ла-Ла Ленд». Никогда так сильно не плакала над фильмом. Рыдала. Личные ассоциации с историями главных героев…
- «Паразиты». Оригинальная современная сюжетная линия. Никогда еще не видела ничего подобного.
- Все фильмы с Брэдом Питтом.
«Мой любимый жанр – это триллер. Потом идут комедия и мелодрама», – отмечает участница.
- «Помни меня» – любимый фильм. Его я могу пересматривать и пересматривать. История не оставляет равнодушной.
- «Дорогой Джон» с любимым актером Ченнингом Татумом.
- «Клятва» – романтическая история любви, которой проникаешься.
- «Константин» – мистический триллер. Люблю порой пощекотать себе нервишки.
- «Доктор Сон» 2019 года. Этот фильм относится к жанру «ужасы», цепляет мистическая история.
И не забывайте смотреть романтическое реалити «Холостяк»-10 каждую пятницу в 19:00 на СТБ!
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ