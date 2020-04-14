Совместимость участниц и Холостяка от экстрасенса Алены Куриловой

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», двукратная победительница «Битвы экстрасенсов» на СТБ ясновидящая Алена Курилова составила зодиакальную совместимость главного героя реалити «Холостяк»-10 Макса Михайлюка с участницами проекта. Кто из девушек, по ощущениям ясновидящей, подходит Холостяку больше всего, а на какие моменты Максу следует обратить внимание? Читайте в материале!

«Главный герой проекта “Холостяк”-10 Макс обладает необычайной энергетикой. Он талантлив и реализует свой творческий потенциал в жизни, работе и хобби. Упорство также является достаточно сильным качеством Макса. Будущая спутница жизни должна принимать это качество и понимать, что ее мужчина может проявлять упорство и не соглашаться с ней в некоторых моментах. Ей стоит правильно реагировать на такие ситуации и проявлять лояльность, – отмечает ясновидящая. – Выбор профессии Макса также подчеркивает его черту характера – дисциплинированность. Именно это помогает ему не опускать руки и упорно идти к поставленным целям в жизни».

По словам Алены Куриловой, знак зодиака Скорпион характеризует Макса как человека, имеющего свои устои и позиции и тщательно следующего им. Внешне он может быть холоден, но внутри его переполняют чувства, мысли и эмоции. Также он способен накапливать энергию и в итоге выплескивать эмоции.

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«Максу нужна девушка, которая будет разделять его интересы, видение идеальных, в его понимании, отношений, которая будет также активно принимать участие в жизни их семьи и организации совместного времени. В таких условиях взаимопонимания их отношения выйдут на новый уровень и будут укрепляться», – уверяет экстрасенс.

Участницы проекта «Холостяк»-10:

Вика

Знак зодиака: Дева

Вика действительно напоминает идеальную девушку-украинку: стройная, красивая, темноволосая. Она умеет отделять себя от окружающих и вольно выражает свои чувства, эмоции и желания. Такое поведение может сыграть ключевую роль в выборе Макса, если другие сопутствующие взгляды тоже совпадут. В сексуальном плане такой союз очень гармоничен.

В браке девушка-Дева готова стать той самой хранительницей очага, а мужчина-Скорпион будет тем самым заботливым супругом. Но может возникнуть обида из-за некой безынициативности именно в брачных отношениях со стороны девушки-Девы.

Настя

Знак зодиака: Овен

Анастасия – очень эффектная представительница женщины-Овна. Она может проявлять настойчивость, быть инициатором в этих отношениях, но Макс также обладает подобными качествами. Проявление лидерства с обеих сторон в отношениях приведут к постоянной гонке. Надолго ли хватит участников такого заезда – решать им, но нужно помнить, что в любом соревновании существует финиш.

Проявления сексуальности – «конек» обоих в паре.

В семейных отношениях постоянные перетягивания одеяла также приведут к финишной черте.

Алина

Знак зодиака: Стрелец

Алина очень яркая участница проекта «Холостяк»-10. С первого взгляда кажется милой и робкой, но дальше она раскроется и покажет себя и с другой стороны!

Девушка-Стрелец очень позитивна в своих эмоциях и восприятии жизни, это и может притягивать Макса. Поиск баланса в отношениях будет присутствовать всегда.

В сексуальном плане у таких партнеров могут быть некие недопонимания.

Брак между мужчиной-Скорпионом и девушкой-Стрельцом может быть крепким и долгим, если они действительно откроются друг другу. Разногласия также могут быть, потому что Алина достаточно творческая личность и самореализация занимает значительное место в ее жизни. Но устроит ли это Макса?

Аня

Знак зодиака: Близнецы

Макс с Аней находятся на одной «волне» общения. Легкие, непринужденные отношения, юмор и симпатия – кажется, прекрасный коктейль! Но если такие отношения пойдут дальше, возможны разногласия. Они возникнут тогда, когда появится необходимость принятия взвешенных решений.

В близости физической мужчина-Скорпион будет явно доминировать над девушкой-Близнецами. И Аня рано или поздно будет вынуждена решить – устраивает ли ее такая позиция.

Создание семьи с представительницей знака Близнецы станет для Макса хорошей комбинацией. Такие отношения могут привести к семейной идиллии, если будет достигнуто понимание в других сферах.

Дана

Знак зодиака: Козерог

Дана не похожа на «классическую» модель девушки-Козерога. Она сильна внутренне, но внешности придает тоже большое значение. Обладает упорством, которое будет «бодать» аналогичное качество Макса. Дана проявила себя на первой встрече с Холостяком и ярко выделилась среди остальных участниц. Но Макса где-то внутри все же могло насторожить такое поведение девушки, и он будет тщательнее «фильтровать» их отношения и выделять негативные стороны.

Оля

Знак зодиака: Рыбы

При первом знакомстве с Ольгой у меня возникла мысль: «Я бы взяла ее на работу!». Это может сыграть в отношениях Макса и Оли злую шутку. Девушка этого знака зодиака может вдохновлять своего партнера, может намечать траекторию развития отношений, но, зная любовь к устоям Макса, такая инициативность может его отпугнуть. Зато рабочие отношения с такой девушкой могут дать щедрые плоды как в финансовом положении, так и в области развития.

В сексуальном плане представительницы знака Рыбы будут умело подхватывать желания Скорпиона и воплощать их в жизнь, что, несомненно, понравится обоим.

В семейных отношениях такое сочетание имеет право на существование, но нужно учесть, что девушка зодиакального знака Рыбы будет выступать музой в семье, а мужчина-Скорпион должен проявить себя как добытчик в этих отношениях.

Даша

Знак зодиака: Близнецы

Любовь между Близнецами и Скорпионом напоминает качели. Все зависит от того, кто тянет на себя одеяло лидерства и первенства в отношениях. У Макса могут быть «взрывные» периоды, когда он достаточно долго накапливал эмоции, а потом выплеснул это все. Даша будет не понимать таких выходок. Ревность в этой паре присутствует с обеих сторон. Но Максу могут даже иногда нравиться такие проявления чувств Даши.

Кристина

Знак зодиака: Телец

Кристина скрытная с окружающими и открытая с Максом. Она открывается с мужчиной-Скорпионом каждый раз все больше, и это радует Холостяка. Женщина-Телец является элементом «заземления» по отношению к способному на «взрывы» характеру Скорпиона. Возможны разногласия.

Сексуальные отношения в этой паре могут быть неоднозначными, так как могут сказаться разные предпочтения знаков.

Девушка-Телец действительно хочет стабильной и крепкой семейной жизни. Если такая пара найдет взаимопонимание в других сферах деятельности, то жена сможет стать смягчающим элементом этой семьи.

А какой выбор сделает Макс и как будут складываться его отношения с участницами – смотрите в романтическом реалити «Холостяк»-10 каждую пятницу в 19:00 на СТБ!