Жаркий Таиланд, романтические и экстремальные свидания, колоритные Церемонии роз, — все это о проекте «Холостяк»-10. 6 выпуск удивлял красивой съемкой, страстными поцелуями и выяснением отношений. Однако это реалити и съемочная группа всегда наготове включить камеру и настроить свет. За кадром не остается практически ничего. Но редакция STB.UA делится не менее интересным — личными фото участниц, Холостяка и съемочной команды из Таиланда!

Больше по теме: Самая необычная Церемония на моей памяти: стилист реалити «Холостяк»-10

Отдых Наташи, Ани и Оли во время свидания соперницы.

Дана в процессе сочинения новой эротической поэзии.

Напомним, что в 5 выпуске Настя с Максом катались на мотоцикле. Делимся некоторыми личными фото пары со свидания.

В Таиланде девочки катались на лодке.

Загорали.

Купались.

И ходили на свидания.

А уединение Макса и Даши после Церемонии роз выглядело так.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ