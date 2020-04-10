По ту сторону экрана «Холостяк»-10: личный архив из Таиланда
Жаркий Таиланд, романтические и экстремальные свидания, колоритные Церемонии роз, — все это о проекте «Холостяк»-10. 6 выпуск удивлял красивой съемкой, страстными поцелуями и выяснением отношений. Однако это реалити и съемочная группа всегда наготове включить камеру и настроить свет. За кадром не остается практически ничего. Но редакция STB.UA делится не менее интересным — личными фото участниц, Холостяка и съемочной команды из Таиланда!
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Отдых Наташи, Ани и Оли во время свидания соперницы.
Дана в процессе сочинения новой эротической поэзии.
Напомним, что в 5 выпуске Настя с Максом катались на мотоцикле. Делимся некоторыми личными фото пары со свидания.
В Таиланде девочки катались на лодке.
Загорали.
Купались.
И ходили на свидания.
А уединение Макса и Даши после Церемонии роз выглядело так.