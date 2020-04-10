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По ту сторону экрана «Холостяк»-10: личный архив из Таиланда

10.04.2020

Жаркий Таиланд, романтические и экстремальные свидания, колоритные Церемонии роз, — все это о проекте «Холостяк»-10. 6 выпуск удивлял красивой съемкой, страстными поцелуями и выяснением отношений. Однако это реалити и съемочная группа всегда наготове включить камеру и настроить свет. За кадром не остается практически ничего. Но редакция STB.UA делится не менее интересным — личными фото участниц, Холостяка и съемочной команды из Таиланда! 

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Отдых Наташи, Ани и Оли во время свидания соперницы. 

Дана в процессе сочинения новой эротической поэзии.

Напомним, что в 5 выпуске Настя с Максом катались на мотоцикле. Делимся некоторыми личными фото пары со свидания.

В Таиланде девочки катались на лодке.

Загорали.

Купались.

И ходили на свидания.

А уединение Макса и Даши после Церемонии роз выглядело так.

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