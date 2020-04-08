В 5 выпуске романтического реалити «Холостяк»-10 образы участниц заслуживают особого внимания, ведь все девушки приложили руку к созданию своих нарядов. Холостячки сами рисовали изображения, которые потом украсили их платья. Стилист Елена Савченко рассказала, как реализовывалось подобное творческое решение, и какие идеи воплощали участницы.

«Рисунок на ткани задавал модель платья, ведь каждый был особенным! Он выражал чувства конкретной девушки. Для меня важно показать красоту и индивидуальность наших участниц, так что все особенности были учтены. Я крутила и фиксировала ткань прямо на девочках, выбирая самое лучшее использование цветовых пятен. Вместе решали, что “продемонстрировать”», – рассказала Елена.

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Более того, некоторые девушки не только создали принты для будущих нарядов, но и предложили свои варианты фасонов платьев.

«Аня, например, сразу принесла эскиз и даже сама сшивала рукава для платья. А Кристина пришла уже с закрученной на себе тканью. Оставалось только закрепить ее на фигуре, – поделилась стилист. – Для мейка, причесок и платьев девяти участниц целого дня оказалось мало (улыбается. — Прим. ред.). Редактора помогали утюжить “живопись”, гримеры вытворяли свои чудеса…. Это была самая необычная Церемония на моей памяти! И, без сомнений, самая любимая».

В каких образах девушки появятся на шестой Церемонии роз и самое главное – как будут развиваться их отношения с Максом – узнайте в эту пятницу, 10 апреля, в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк»-10 на СТБ.

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