По итогу каждой недели Макс делает свой выбор. Вторая неделя в Таиланде оказалась куда откровеннее, чем могли себе представить участницы. Однако это не помешало главному герою попрощаться с Наташей, которую многие считали главной конкуренткой. Несмотря на это, Церемония роз прошла в довольно творческой атмосфере. Девушки предстали в платьях, которые сами разукрасили и пошили. Эксклюзивные фото — в материале.

«От вас не отвести глаз. Платья просто космические», — сделал комплимент Макс.

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«Это были лучшие наряды за все Церемонии. Мы сами приложили руку к этим нарядам», — отметила Наташа.

«Каждое платье передает внутренние ощущения, которые в каждой девочке», — объяснила Вика.

Перед Церемонией Макс пригласил Кристину на личное общение, во время которого участница рассказала о своих эмоциях: «Я пыталась изобразить море, как символ глубины тех эмоций, которые во мне».

Дана призналась, что боится быть слишком откровенной, нетерпеливой и влюбленной. Это она передала на своем наряде.

Платье Насти бросалось больше всего в глаза благодаря большому красному пятну. Макс воспринял это как обиду за то, что она не получила розу: «Даже твое платье ее напоминает».

Алина изобразила сердце в области груди.

Художница Аня рассказала, что ассоциирует себя с синим цветом, а Макса — с оранжевым. Поэтому объединила два тона на своем платье.

Оля также получила розу. Хотя Макс отметил, что для него важно понять, что между ними есть что-то больше дружбы. Поэтому дает шанс проявиться страсти.

Даша призналась, что сначала нарисовала огромное сердце, но после свидания с Настей добавила черных красок.

Как сложатся отношения девушек с главным героем дальше — смотрите в следующих выпусках!

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