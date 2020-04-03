Творча Церемонія троянд і найнесподіваніше прощання 5 випуску «Холостяк»-10

Наприкінці кожного тижня Макс робить свій вибір. Другий тиждень у Таїланді виявився куди відвертіше, ніж могли собі уявити учасниці. Однак це не завадило головному герою попрощатися з Наташею, яку багато хто вважав головною конкуренткою. Не дивлячись на це, Церемонія троянд пройшла у досить творчій атмосфері. Дівчата постали у сукнях, які самі розмалювали і пошили. Ексклюзивні фото — в матеріалі.

«Від вас не відвести очей. Сукні просто космічні», — зробив комплімент Макс.

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«Це були найкращі вбрання за всі Церемонії. Ми самі приклали руку до цих нарядів», — зазначила Наташа.

«Кожна сукня передає внутрішні відчуття, які у кожній дівчині», — пояснила Віка.

Перед Церемонією Макс запросив Христину на особисте спілкування, під час якого учасниця розповіла про свої емоції: «Я намагалася зобразити море, як символ глибини тих емоцій, які у мені».

Дана зізналася, що боїться бути дуже відвертою, нетерплячою і закоханою. Це вона передала на своєму вбранні.

Сукня Насті впадала найбільше в очі завдяки великій червоній плямі. Макс сприйняв це як образу за те, що вона не отримала троянду: «Навіть твоє плаття її нагадує».

Аліна зобразила серце в області грудей.

Художниця Аня розповіла, що асоціює себе з синім кольором, а Макса — з помаранчевим. Тому об’єднала два тони на своїй сукні.

Оля також отримала троянду. Хоча Макс зазначив, що для нього важливо зрозуміти, що між ними є щось більше дружби. Тому дає шанс проявитися пристрасті.

Даша зізналася, що спочатку намалювала величезне серце, але після побачення з Настею додала чорних фарб.

Як складуться стосунки дівчат із головним героєм далі — дивіться в наступних випусках!

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