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Принцеси Таїланду: учасниці реаліті «Холостяк»-10 прокоментували образи на Церемонії троянд

31.03.2020

У 4 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-10 головний герой Макс Михайлюк відправився разом із учасницями у спекотний Таїланд. Побачення на ювелірній фабриці, запрошення на день народження слона і обряд відпущення позаду. Однак Церемонія троянд завжди неминуча. Цього разу дівчата постали перед Максом в екзотичних тайських нарядах. Як почувалися холостячки в нових образах — вони розповіли особисто.

4 Церемония роз

Аня

З усіх церемоній цей образ мені сподобався найбільше. Все було як ніби під мене — макіяж ідеально поєднувався з моїми мигдалеподібними очима, волосся благородно блищало, і як прикраса на голові — орхідеї, мої улюблені квіти. Я була однією з перших на гримі, тож мені видалася можливість вибрати костюм. І я, звичайно ж, взяла блакитний, адже саме цей колір я асоціюю з собою. Я довго не могла намилуватися своїм відображенням у дзеркалі. Тоді відчувала себе справжньою принцесою. І якщо після Першої вечірки дівчата прозвали мене «принцесою Монако», то на цій Церемонії я була в повній гармонії і автентичності, щоб відчувати себе принцесою Таїланду. Образ зробив цю церемонію дійсно незабутньою. Наші гримери та стилісти — справжні феї і професіонали, яких ще треба пошукати!

Аня холостяк 10

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Настя

Настя холостяк 10

Дана

«Вона носила квіти у волоссі» — чомусь одразу згадалися ці рядки, коли образ був повністю готовий. Я обожнюю, коли моє волосся ось так зібране. Така собі стюардеса-балерина (посміхається. — Прим.ред.). Саме така зачіска прекрасно підкреслює мої витончені риси обличчя, тому спасибі нашим чарівницям-стилісткам. Я собі тоді нагадувала Наталі Портман або Кіру Найтлі — актрис, з якими мене часто порівнюють зовні. А ще пам’ятаю, як зраділа, що ми будемо босоніж! Тому що Церемонії, як правило, тривають більше години, і вистояти так довго на підборах — для мене справжнє випробування.

Дана холостяк 10

Христина

Кристина холостяк 10

Даша

Однозначно тематична церемонія — моя любов! Це вбрання нестандартне, несхоже на попереднє. Якщо бути чесною, мені, наприклад, на сукні вже не так цікаво дивитися, якими б вони шикарними не були. А ось такий варіант Церемонії, у тайському стилі, мені більше до душі. Всі одягнені в одній тематиці, але коли дивлюся з боку — які ж ми все-таки різні! Кожна дівчина цікава по-своєму, на кожній колір вбрання грає по-різному. Плюс до всього, зачіски і макіяж — доповнення образу і потрапляння в десятку! Я дуже хотіла саме того дня бути з розпущеним волоссям (посміхається. — Прим. ред.). Ну, і, звичайно ж, як приємно стояти на Церемонії троянд босоніж! Тільки той, хто пережив п’ятигодинне стояння на «шпильці», може належним чином усвідомити весь кайф цього наряду (посміхається. — Прим. ред.). І, до речі, саме після цієї Церемонії я полюбила рожевий колір.

даша холостяк 10

Оля

Юля

Нагадаємо, що Юля не отримала троянду на Церемонії. Макс зізнався, що не побачив підтримки з боку учасниці, тому провів її додому.

Наташа

Наташа холостяк 10

А Наташа отримала запрошення на групове побачення, на яке вирушить разом із Дашею і Даною.

Як будуть розвиватися стосунки учасниць із Максом у Таїланді і в якому ще образі дівчата з’являться на Церемонії троянд — дивіться у п’ятницю о 19:00 в романтичному реаліті «Холостяк»-10 на СТБ!

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