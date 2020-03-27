Відбулася четверта Церемонія троянд. Макс Михайлюк зробив свій вибір і попрощався з однією дівчиною. Чоловік зізнався, що не впевнений у дівчині, тому готовий провести її додому. Хто залишив проєкт у Таїланді в 4 випуску від 27.03.2020? Дізнайтеся просто зараз!

Церемонія троянд видалася надто хвилюючою. Однак рішення Холостяка незмінне і завжди остаточне. Макс зізнався, що не впевнений у Юлі. Під час групового побачення він зрозумів, що дівчина не завжди зможе бути поруч, а також підтримувати його.

Більше на тему: Кого вибере Холостяк Макс Михайлюк у фіналі 10 сезону?

«Життя складається не тільки з красивих і яскравих моментів… І я не впевнений, що в складні моменти ти будеш зі мною», — зізнався головний герой.

І незважаючи на переконання Юлі, Макс прийняв рішення провести дівчину додому.

Суперниці були здивовані таким рішенням Холостяка, проте погодилися з ним повністю: «Вона хоче красивого і розкішного життя. Світська левиця, а це трошки лякає».

Сама Юля спокійно прийняла дану ситуацію. Учасниця зауважила, що Макс зробив висновки по зовнішньому образу, проте і «на одній душі далеко не доїдеш».

«Ми різні люди: він не мій принц, а я не його принцеса», — заявила Юля.