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Я не уверен в тебе: кто покинул проект «Холостяк»-10 в 4 выпуске от 27.03.2020

27.03.2020

Состоялась четвертая Церемония роз. Макс Михайлюк сделал свой выбор и попрощался с одной девушкой. Мужчина признался, что не уверен в девушке, поэтому готов провести ее домой. Кто покинул проект в Таиланде в 4 выпуске от 27.03.2020? Узнайте прямо сейчас!

макс михайлюк

Церемония роз выдалась слишком волнительной. Однако решение Холостяка неизменно и всегда окончательно. Макс признался, что не уверен в Юле. Во время группового свидания он понял, что девушка не всегда сможет быть рядом, а также поддерживать его. 

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«Жизнь состоит не только из красивых и ярких моментов… И я не уверен, что в сложные моменты ты будешь со мной», — признался главный герой.

И несмотря на убеждения Юли, Макс принял решение провести девушку домой. 

Соперницы были удивлены такому решению Холостяка, однако согласились с ним полностью: «Она хочет красивой и роскошной жизни. Светская львица, а это немножко пугает».

Сама Юля спокойно приняла данную ситуацию. Участница заключила, что Макс сделал выводы по внешнему образу, однако и «на одной душе далеко не уедешь».

«Мы разные люди: он не мой принц, а я не его принцесса», — заявила Юля.

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