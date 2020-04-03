Вторая неделя в Таиланде закончилась неожиданным решением Холостяка. По итогу двух индивидуальных и одного группового свидания, главный герой определился с выбором той, которая покинет проект. Кто покинул реалити в 5 выпуске от 03.04.2020? И что стало причиной окончания истории Макса уже экс-холостячки — читайте в материале!

На Церемонии Наташа вновь не получила розу. И если на прошлой неделе Холостяк компенсировал это приглашением на свидание, то на этот раз решил попрощаться с девушкой.

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Макс признался, что все общение с Наташей напоминает игру, правила которой не знает никто из них. Более того, девушка привыкла выяснять отношения, которые еще даже не начались.

Постоянные вызовы сыграли злую шутку, хотя Наташа призналась, что совершенно не это имела ввиду: «Я проявляла какие-то свои моменты, но мне не хватало твоей инициативы. Я не бросала вызовы, а просто пыталась открыться».

Вопреки всему Макс принял решение провести девушку. Такой выбор был неожиданным для соперниц. Многие были даже уверены, что это очередное испытание для Наташи. Однако в 5 выпуске история Холостяка и девушки подошла к логическому завершению.

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