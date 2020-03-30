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Кого выберет Холостяк Макс Михайлюк в финале 10 сезона?

30.03.2020

Успешный, уверенный и профессиональный пилот Макс Михайлюк — главный герой романтического реалити «Холостяк»-10.  Мужчина пришел на проект встретить любовь и построить крепкие, долгосрочные и надежные отношения. Как показал прошлый сезон на телеканале СТБ — это реально! Редакция STB.UA предлагает вам сделать свой прогноз, кто же из участниц пройдет долгий путь от первой вечеринки до финала, где получит заветное кольцо!  

макс михайлюк

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