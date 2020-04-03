Мені не хочеться доводити: хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 5 випуску

Другий тиждень у Таїланді закінчився несподіваним рішенням Холостяка. Після двох індивідуальних і одного групового побачення головний герой визначився з вибором тієї, яка покине проєкт. Хто покинув реаліті у 5 випуску від 03.04.2020? І що стало причиною закінчення історії Макса із уже ексхолостячкою — читайте в матеріалі!

На Церемонії Наташа знову не отримала троянду. І якщо минулого тижня Холостяк компенсував це запрошенням на побачення, то цього разу вирішив попрощатися з дівчиною.

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Макс зізнався, що все спілкування з Наташею нагадує гру, правила якої не знає ніхто з них. Ба більше, дівчина звикла з’ясовувати стосунки, які ще навіть не почалися.

Постійні виклики зіграли злий жарт, хоча Наташа зізналася, що абсолютно не це мала на увазі: «Я проявляла якісь свої моменти, але мені не вистачало твоєї ініціативи. Я не кидала виклики, а просто намагалася відкритися».

Попри все Макс прийняв рішення провести дівчину. Такий вибір був несподіваним для суперниць. Багато з них були навіть впевнені, що це чергове випробування для Наташі. Однак у 5 випуску історія Холостяка і дівчини дійшла до логічного завершення.

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