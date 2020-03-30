Мало не спалили віллу: як обряд у 4 випуску проєкту «Холостяк»-10 не обернувся пожежею

У 4 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-10 дівчата і головний герой прилетіли у спекотний Таїланд. Несподіванки не обмежилися пристрасними поцілунками, покупкою ювелірних виробів і днем народження слона. Макс Михайлюк запропонував дівчатам пройти місцевий обряд очищення, щоб залишити весь негатив у минулому. Однак обряд ледь не закінчився пожежею.

На віллу, де живуть дівчата, приїхав Макс. Холостяку щиро хотілося дізнатися, чим живуть дівчата, яке минуле приховують і що хочуть забути. Тому місцевий ритуал зі спалювання речей прекрасно підходив для цієї задумки.

У кадрі глядачі побачили великий чан, у якому був розпалений вогонь. І Макс, і учасниці позбувалися своїх речей, що нагадували про минуле. Однак в якийсь момент чан тріснув, а вогонь почав потроху поширюватися терасою. У прямому сенсі цього слова, зйомка ледь не перервалася через загрозу пожежі.

«У якийсь момент ми мало не спалили віллу, де жили учасниці! Тоді нам знадобився великий чан із палаючим вогнем. У якийсь момент цей чан лопнув і вогонь почав витікати. Ми ледве встигли все згасити», — розповідає директор студії Анна Калина.

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