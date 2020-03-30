Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Мало не спалили віллу: як обряд у 4 випуску проєкту «Холостяк»-10 не обернувся пожежею

30.03.2020

У 4 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-10 дівчата і головний герой прилетіли у спекотний Таїланд. Несподіванки не обмежилися пристрасними поцілунками, покупкою ювелірних виробів і днем народження слона. Макс Михайлюк запропонував дівчатам пройти місцевий обряд очищення, щоб залишити весь негатив у минулому. Однак обряд ледь не закінчився пожежею.

На віллу, де живуть дівчата, приїхав Макс. Холостяку щиро хотілося дізнатися, чим живуть дівчата, яке минуле приховують і що хочуть забути. Тому місцевий ритуал зі спалювання речей прекрасно підходив для цієї задумки.

У кадрі глядачі побачили великий чан, у якому був розпалений вогонь. І Макс, і учасниці позбувалися своїх речей, що нагадували про минуле. Однак в якийсь момент чан тріснув, а вогонь почав потроху поширюватися терасою. У прямому сенсі цього слова, зйомка ледь не перервалася через загрозу пожежі. 

«У якийсь момент ми мало не спалили віллу, де жили учасниці! Тоді нам знадобився великий чан із палаючим вогнем. У якийсь момент цей чан лопнув і вогонь почав витікати. Ми ледве встигли все згасити», — розповідає директор студії Анна Калина.

Більше на тему: Хто в ювелірний дім, а хто на день народження слона: чим дивував 4 випуск «Холостяк»-10

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить