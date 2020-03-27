Хто в ювелірний дім, а хто на день народження слона: чим дивував 4 випуск «Холостяк»-10

Відбувся 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10! Перший тиждень в спекотному Таїланді став значно палкішим, ніж будь-хто міг собі уявити. Прощання з минулим, сльози дівчат, купівля ювелірних прикрас і… миття слона! Все це змогло зблизити головного героя Макса Михайлюка з учасницями. Детальніше про 4 випуск від 27.03.2020 — читайте в матеріалі.

Спекотний Таїланд зустрів дівчат прекрасною віллою і палючим сонцем. Однак кожна чекала запрошення на індивідуальне побачення. І пощастило Христині, яка вирушила з Холостяком на найбільшу ювелірну фабрику Таїланду. Макс зізнався, що хотів зробити дівчині подарунок, тому запропонував вибрати прикрасу.

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Відтак пара вирушила на романтичну вечерю. Однак і там Христина проявила себе з несподіваного боку і запропонувала перевірити температуру води в басейні.

Тим часом дівчата на віллі отримали запрошення на групове побачення. Аліна, Юля та Оля дізналися, що Макс чекатиме їх на дні народження свого друга. Наступного дня три дівчини вирушили на зустріч з Холостяком. Аліна — з подарунками, а Юля — «в жабо». Кожна розраховувала на тусовочний пляж, яхту або віллу з краєвидом на пальми.

Однак другом виявився тайський слон, якому виповнилося три роки. Кожній довелося і погодувати його, і помити, і навіть прибрати за слоном. Проте за підсумками зустрічі й особистого спілкування з дівчатами Макс вирішив не вручати троянду нікому, а почекати до Церемонії троянд.

Наприкінці тижня Макс приїхав на віллу до учасниць, щоб провести справжній тайський ритуал відпущення. Кожна мусила спалити річ, яка нагадувала про негативне минуле. Все пройшло значно емоційніше, ніж передбачалося. Аня згадала про попередні стосунки, в яких стала жертвою домашнього насильства. Настя позбулася картки, на якій був номер загиблого колишнього хлопця, — про це вона зізналася особисто Максу. Христина поділилася історією з дитинства: вона часто терпіла побої від вітчима. Загалом дівчата емоційно звільнилися від важкого минулого, а Макс постарався втішити і підтримати кожну.

Однак Церемонія троянд неминуча. І навіть після обряду відпущення Максу також довелося відпустити одну дівчину додому!

Як складатимуться взаємини дівчат з Холостяком далі — дізнавайтеся щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ!

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