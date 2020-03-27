Состоялся 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10! Первая неделя в жарком Таиланде выдалась куда страстнее, чем кто-либо мог себе представить. Прощание с прошлым, слезы девушек, покупка ювелирных украшений и… мытье слона! Все это смогло сблизить главного героя Макса Михайлюка с участницами. Подробнее о 4 выпуске от 27.03.2020 — читайте в материале.

Жаркий Таиланд встретил девушек прекрасной виллой и палящим солнцем. Однако каждая ждала приглашения на индивидуальное свидание. И посчастливилось Кристине, которая отправилась с Холостяком на самую большую ювелирную фабрику Таиланда. Макс признался, что хотел сделать девушке подарок, поэтому предложил выбрать украшение.

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После пара отправилась на романтический ужин. Однако и там Кристина проявила себя с неожиданной стороны и предложила проверить температуру воды в бассейне.

Тем временем девушки на вилле получили приглашение на групповое свидание. Алина, Юля и Оля узнали, что Макс будет ждать их на дне рождения своего друга. На следующий день три девушки отправились на встречу с Холостяком. Алина — с подарками, а Юля — «в жабо». Каждая рассчитывала на тусовочный пляж, яхту или виллу с видом на пальмы.

Однако другом оказался тайский слон, которому исполнялось три года. Каждой пришлось и покормить его, и помыть, и даже убрать за слоном. Но по итогу встречи и личного общения с девушками Макс решил не вручать розу никому, а подождать до Церемонии роз.

В конце недели Макс приехал на виллу к участницам, чтобы провести настоящий тайский ритуал отпущения. Каждой необходимо было сжечь вещь, которая напоминала о негативном прошлом. Все прошло куда эмоциональнее, чем предполагалось. Аня вспомнила о прошлых отношениях, в которых стала жертвой домашнего насилия. Настя избавилась от карточки, на которой был номер погибшего бывшего парня, — в этом она призналась лично Максу. Кристина поделилась историей из детства: она часто терпела побои от отчима. В целом, девушки эмоционально освободились от тяжелого прошлого, а Макс постарался утешить и поддержать каждую.

Однако Церемония роз неизбежна. И даже после обряда отпущения Максу также пришлось отпустить одну девушку домой!

Как будут складываться взаимоотношения девушек с Холостяком дальше — узнайте в пятницу в 19:00 на телеканале СТБ!

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