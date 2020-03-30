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Чуть не сожгли виллу: как обряд в 4 выпуске проекта «Холостяк»-10 не обернулся пожаром

30.03.2020

В 4 выпуске романтического реалити «Холостяк»-10 девушки и главный герой прилетели в жаркий Таиланд. Неожиданности не ограничились страстными поцелуями, покупкой ювелирных изделий и днем рождения слона. Макс Михайлюк предложил девушкам пройти местный обряд очищения, дабы оставить весь негатив в прошлом. Однако обряд едва не закончился пожаром.

На виллу, где живут девушки, приехал Макс. Холостяку искренне хотелось узнать, чем живут девушки, какое прошлое таят и что хотят забыть. Поэтому местный ритуал по сжиганию вещей прекрасно подходил для этой задумки. 

В кадре зрители увидели большой чан, в котором был разожжен огонь. И Макс, и участницы избавлялись от своих вещей, напоминающих о прошлом. Однако в какой-то момент чан треснул, а огонь начал понемногу распространяться по террасе. В прямом смысле этого слова, съемка едва не прервалась из-за угрозы пожара. 

«В какой-то момент мы чуть не сожгли виллу, где жили участницы! Тогда нам понадобился большой чан с горящим огнем. В какой-то момент этот чан лопнул и огонь начал вытекать. Мы еле успели все потушить», — рассказывает директор студии Анна Калина.  

Больше по теме: Кто в ювелирный дом, а кто на день рождения слона: чем удивлял 4 выпуск «Холостяк»-10

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