В 4 выпуске романтического реалити «Холостяк»-10 девушки и главный герой прилетели в жаркий Таиланд. Неожиданности не ограничились страстными поцелуями, покупкой ювелирных изделий и днем рождения слона. Макс Михайлюк предложил девушкам пройти местный обряд очищения, дабы оставить весь негатив в прошлом. Однако обряд едва не закончился пожаром.

На виллу, где живут девушки, приехал Макс. Холостяку искренне хотелось узнать, чем живут девушки, какое прошлое таят и что хотят забыть. Поэтому местный ритуал по сжиганию вещей прекрасно подходил для этой задумки.

В кадре зрители увидели большой чан, в котором был разожжен огонь. И Макс, и участницы избавлялись от своих вещей, напоминающих о прошлом. Однако в какой-то момент чан треснул, а огонь начал понемногу распространяться по террасе. В прямом смысле этого слова, съемка едва не прервалась из-за угрозы пожара.

«В какой-то момент мы чуть не сожгли виллу, где жили участницы! Тогда нам понадобился большой чан с горящим огнем. В какой-то момент этот чан лопнул и огонь начал вытекать. Мы еле успели все потушить», — рассказывает директор студии Анна Калина.

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