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Принцессы Таиланда: участницы реалити «Холостяк»-10 прокомментировали образы на Церемонии роз

31.03.2020

В 4 выпуске романтического реалити «Холостяк»-10 главный герой Макс Михайлюк отправился вместе с участницами в жаркий Таиланд. Свидание на ювелирной фабрике, приглашение на день рождения слона и обряд отпущения позади. Однако Церемония роз всегда неизбежна. На этот раз девушки предстали перед Максом в экзотических тайских нарядах. Как ощущали себя холостячки в новых образах — они рассказали лично. 

4 Церемония роз

Аня

Из всех Церемоний этот образ мне понравился больше всего. Все было как будто под меня – макияж идеально сочетался с моими миндалевидными глазами, волосы благородно блестели, и как украшение на голове – орхидеи, мои любимые цветы. Я была одна из первых на гриме, так что мне выдалась возможность выбрать костюм. И я, конечно же, взяла голубой, так как именно этот цвет я ассоциирую с собой. Я долго не могла налюбоваться своим отражением в зеркале. Тогда чувствовала себя настоящей принцессой. И если после Первой вечеринки девочки прозвали меня «принцессой Монако», то на этой Церемонии я была в полной гармонии и аутентичности, чтобы чувствовать себя принцессой Таиланда. Образ сделал эту церемонию действительно незабываемой. Наши гримеры и стилисты – настоящие феи и профессионалы, которых еще необходимо сыскать!

Аня холостяк 10

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Настя

Настя холостяк 10

Дана

«Вона носила квіти у волоссі» – почему-то сразу вспомнились эти строки, когда образ был полностью готов. Я обожаю, когда мои волосы вот так собраны. Такая себе стюардесса-балерина (улыбается. — Прим. ред.). Именно такая прическа прекрасно подчеркивает мои утонченные черты лица, поэтому спасибо нашим волшебникам-стилистам. Я себе тогда напоминала Натали Портман или Киру Найтли – актрис, с которыми меня часто сравнивают внешне. А еще помню, как обрадовалась, что мы будем босиком! Потому что Церемонии, как правило, длятся дольше часа, и выстоять так долго на каблуках – для меня настоящее испытание.

Дана холостяк 10

Кристина

Кристина холостяк 10

Даша 

Однозначно тематическая церемония – моя любовь! Этот наряд нестандартный, непохожий на предыдущие. Если быть честной, мне, например, на платья уже не так интересно смотреть, какими бы они шикарными ни были. А вот такой вариант Церемонии, в тайском стиле, мне больше по душе. Все одеты в одной тематике, но когда смотрю со стороны какие же мы все-таки разные! Каждая девушка интересна по-своему, на каждой цвет наряда играет по-разному. Плюс ко всему, прически и макияж – дополнение образа и попадание в десятку! Я очень хотела именно в тот день быть с распущенными волосами (улыбается. — Прим. ред.). Ну, и, кончено же, как приятно стоять на Церемонии роз босиком! Только тот, кто пережил пятичасовое стояние на «шпильке», может должным образом осознать весь кайф этого наряда (улыбается. — Прим. ред.). И, кстати, именно после этой Церемонии я полюбила розовый цвет.

даша холостяк 10

Оля

Оля холостяк 10

Юля

Юля холостяк 10

Напомним, что Юля не получила розу на Церемонии. Макс признался, что не увидел поддержки со стороны участницы, поэтому провел ее домой.

Наташа

Наташа холостяк 10

А Наташа получила приглашение на групповое свидание, на которое отправится вместе с Дашей и Даной.

Как будут развиваться отношения участниц с Максом в Таиланде и в каком еще образе девушки появятся на Церемонии роз – смотрите в пятницу в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк»-10 на СТБ!

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