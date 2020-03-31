В 4 выпуске романтического реалити «Холостяк»-10 главный герой Макс Михайлюк отправился вместе с участницами в жаркий Таиланд. Свидание на ювелирной фабрике, приглашение на день рождения слона и обряд отпущения позади. Однако Церемония роз всегда неизбежна. На этот раз девушки предстали перед Максом в экзотических тайских нарядах. Как ощущали себя холостячки в новых образах — они рассказали лично.

Аня

Из всех Церемоний этот образ мне понравился больше всего. Все было как будто под меня – макияж идеально сочетался с моими миндалевидными глазами, волосы благородно блестели, и как украшение на голове – орхидеи, мои любимые цветы. Я была одна из первых на гриме, так что мне выдалась возможность выбрать костюм. И я, конечно же, взяла голубой, так как именно этот цвет я ассоциирую с собой. Я долго не могла налюбоваться своим отражением в зеркале. Тогда чувствовала себя настоящей принцессой. И если после Первой вечеринки девочки прозвали меня «принцессой Монако», то на этой Церемонии я была в полной гармонии и аутентичности, чтобы чувствовать себя принцессой Таиланда. Образ сделал эту церемонию действительно незабываемой. Наши гримеры и стилисты – настоящие феи и профессионалы, которых еще необходимо сыскать!

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Настя

Дана

«Вона носила квіти у волоссі» – почему-то сразу вспомнились эти строки, когда образ был полностью готов. Я обожаю, когда мои волосы вот так собраны. Такая себе стюардесса-балерина (улыбается. — Прим. ред.). Именно такая прическа прекрасно подчеркивает мои утонченные черты лица, поэтому спасибо нашим волшебникам-стилистам. Я себе тогда напоминала Натали Портман или Киру Найтли – актрис, с которыми меня часто сравнивают внешне. А еще помню, как обрадовалась, что мы будем босиком! Потому что Церемонии, как правило, длятся дольше часа, и выстоять так долго на каблуках – для меня настоящее испытание.

Кристина

Даша

Однозначно тематическая церемония – моя любовь! Этот наряд нестандартный, непохожий на предыдущие. Если быть честной, мне, например, на платья уже не так интересно смотреть, какими бы они шикарными ни были. А вот такой вариант Церемонии, в тайском стиле, мне больше по душе. Все одеты в одной тематике, но когда смотрю со стороны – какие же мы все-таки разные! Каждая девушка интересна по-своему, на каждой цвет наряда играет по-разному. Плюс ко всему, прически и макияж – дополнение образа и попадание в десятку! Я очень хотела именно в тот день быть с распущенными волосами (улыбается. — Прим. ред.). Ну, и, кончено же, как приятно стоять на Церемонии роз босиком! Только тот, кто пережил пятичасовое стояние на «шпильке», может должным образом осознать весь кайф этого наряда (улыбается. — Прим. ред.). И, кстати, именно после этой Церемонии я полюбила розовый цвет.

Оля

Юля

Напомним, что Юля не получила розу на Церемонии. Макс признался, что не увидел поддержки со стороны участницы, поэтому провел ее домой.

Наташа

А Наташа получила приглашение на групповое свидание, на которое отправится вместе с Дашей и Даной.

Как будут развиваться отношения участниц с Максом в Таиланде и в каком еще образе девушки появятся на Церемонии роз – смотрите в пятницу в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк»-10 на СТБ!

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