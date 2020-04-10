Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

По той бік екрану «Холостяк»-10: особистий архів з Таїланду

10.04.2020

Спекотний Таїланд, романтичні й екстремальні побачення, колоритні Церемонії троянд, — все це про проєкт «Холостяк»-10. 6 випуск дивував красивою зйомкою, пристрасними поцілунками і з’ясуванням стосунків. Однак це реаліті і знімальна група завжди напоготові увімкнути камеру і налаштувати світло. За кадром не залишається практично нічого. Але редакція STB.UA ділиться не менш цікавим — особистими фото учасниць, Холостяка і знімальної команди з Таїланду!

Більше на тему: Найнезвичайніша Церемонія на моїй пам’яті: стилістка реаліті «Холостяк»-10

Відпочинок Наташі, Ані та Олі під час побачення суперниці.

Дана в процесі написання нової еротичної поезії.

Нагадаємо, що в 5 випуску Настя з Максом каталися на мотоциклі. Ділимося деякими особистими фото пари з побачення.

У Таїланді дівчата плавали на човні.

Засмагали.

Купалися.

І ходили на побачення.

А усамітнення Макса та Даші після Церемонії троянд виглядало так.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить