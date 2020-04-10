По той бік екрану «Холостяк»-10: особистий архів з Таїланду

Спекотний Таїланд, романтичні й екстремальні побачення, колоритні Церемонії троянд, — все це про проєкт «Холостяк»-10. 6 випуск дивував красивою зйомкою, пристрасними поцілунками і з’ясуванням стосунків. Однак це реаліті і знімальна група завжди напоготові увімкнути камеру і налаштувати світло. За кадром не залишається практично нічого. Але редакція STB.UA ділиться не менш цікавим — особистими фото учасниць, Холостяка і знімальної команди з Таїланду!

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Відпочинок Наташі, Ані та Олі під час побачення суперниці.

Дана в процесі написання нової еротичної поезії.

Нагадаємо, що в 5 випуску Настя з Максом каталися на мотоциклі. Ділимося деякими особистими фото пари з побачення.

У Таїланді дівчата плавали на човні.

Засмагали.

Купалися.

І ходили на побачення.

А усамітнення Макса та Даші після Церемонії троянд виглядало так.

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