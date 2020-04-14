Сумісність учасниць і Холостяка від екстрасенса Альони Курилової

Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», дворазова переможниця «Битви екстрасенсів» на СТБ ясновидиця Альона Курилова склала зодіакальну сумісність головного героя реаліті «Холостяк»-10 Макса Михайлюка з учасницями проєкту. Хто з дівчат, за відчуттями ясновидиці, підходить Холостякові найбільше, а на які моменти Максу варто звернути увагу? Читайте в матеріалі!

«Головний герой проєкту “Холостяк”-10 Макс володіє надзвичайною енергетикою. Він талановитий і реалізує свій творчий потенціал у житті, роботі та хобі. Завзятість також є досить сильною якістю Макса. Майбутня супутниця повинна приймати цю якість і розуміти, що її чоловік може виявляти завзятість і не погоджуватися з нею в деяких моментах. Їй варто правильно реагувати на такі ситуації і бути лояльною, — зазначає ясновидиця. — Вибір професії Макса також підкреслює його рису характеру — дисциплінованість. Саме це допомагає йому не опускати рук і наполегливо йти до поставлених цілей у житті».

За словами Альони Курилової, знак зодіаку Скорпіон характеризує Макса як людину, що має свої засади та позиції і ретельно дотримується їх. Зовні він може бути холодний, але всередині його переповнюють почуття, думки та емоції. Також він здатний накопичувати енергію і зрештою виказувати емоції.

Більше на тему: По той бік екрану «Холостяк»-10: особистий архів з Таїланду

«Максу потрібна дівчина, яка буде розділяти його інтереси, бачення ідеальних, у його розумінні, стосунків, яка буде також активно брати участь у житті їхньої сім’ї та організуванні спільного часу. В таких умовах взаєморозуміння їхні взаємини вийдуть на новий рівень і будуть зміцнюватися», — запевняє екстрасенс.

Учасниці проєкту «Холостяк»-10:

Віка

Знак зодіаку: Діва

Віка справді нагадує ідеальну дівчину-українку: струнка, красива, чорнява. Вона вміє відділяти себе від інших і вільно висловлює свої почуття, емоції та бажання. Така поведінка може зіграти ключову роль у виборі Макса, якщо в інших поглядах теж буде збіг. У сексуальному плані такий союз дуже гармонійний.

У шлюбі дівчина-Діва готова стати саме тією берегинею вогнища, а мужчина-Скорпіон буде саме тим дбайливим чоловіком. Але може виникнути образа через певну безініціативність саме в шлюбних стосунках з боку дівчини-Діви.

Настя

Знак зодіаку: Овен

Анастасія — дуже ефектна представниця жінки-Овна. Вона може проявляти наполегливість, бути ініціаторкою в цих стосунках, але Макс також володіє подібними якостями. Прояв лідерства з обох сторін у взаєминах призведе до постійної гонки. Чи надовго вистачить учасників такого заїзду — вирішувати їм, але потрібно пам’ятати, що в будь-якому змаганні існує фініш.

Прояви сексуальності — «козир» обох у парі.

У сімейних взаєминах постійне перетягування ковдри також призведе до фінішу.

Аліна

Знак зодіаку: Стрілець

Аліна дуже яскрава учасниця проєкту «Холостяк»-10. На перший погляд, здається милою і боязкою, але далі вона розкриється і покаже себе й з іншого боку!

Дівчина-Стрілець дуже позитивна у своїх емоціях і сприйнятті життя, це й може приваблювати Макса у стосунках. Пошук балансу у взаєминах відбуватиметься завжди.

У сексуальному плані у таких партнерів можуть виникати непорозуміння.

Шлюб між чоловіком-Скорпіоном і дівчиною-Стрільцем пророкує бути міцним і тривалим, якщо вони по-справжньому відкриються одне одному. Розбіжності також можуть бути, оскільки Аліна досить творча особистість і самореалізація посідає значне місце в її житті. Але чи влаштує це Макса?

Аня

Знак зодіаку: Близнюки

Макс із Анею перебувають на одній «хвилі» спілкування. Легкі, невимушені взаємини, гумор і симпатія — здається, прекрасний коктейль! Але якщо такі стосунки підуть далі, можливі розбіжності. Вони виникнуть тоді, коли постане необхідність приймати виважені рішення.

У близькості фізичній чоловік-Скорпіон буде явно домінувати над дівчиною-Близюками. І Аня рано чи пізно муситиме вирішити — чи влаштовує її така позиція.

Створення сім’ї з представницею знака Близнюки стане для Макса хорошою комбінацією. Такі стосунки можуть привести до сімейної ідилії, якщо буде досягнуто порозуміння в інших сферах.

Дана

Знак зодіаку: Козеріг

Дана не схожа на «класичну» модель дівчини-Козерога. Вона сильна внутрішньо, але зовнішності теж надає великого значення. Вона володіє завзятістю, яка буде «буцати» аналогічну якість Макса. Дана проявила себе на першій зустрічі з Холостяком і яскраво виділилася серед інших учасниць. Але Макса десь усередині все ж могла насторожити така поведінка дівчини, і він буде ретельніше «фільтрувати» їхні стосунки та виділяти негативні сторони.

Оля

Знак зодіаку: Риби

Під час першої зустрічі з Ольгою у мене виникла думка: «Я б узяла її на роботу!». Це може зіграти в стосунках Макса і Олі злий жарт. Дівчина цього знака зодіаку може надихати свого партнера, може намічати траєкторію розвитку стосунків, але, знаючи любов до фундаментальних цінностей Макса, така ініціативність може його відлякати. Зате робочі взаємини з такою дівчиною можуть дати щедрі плоди як у фінансовому становищі, так і в сфері розвитку.

У сексуальному плані представниці знака Риби будуть уміло підхоплювати бажання Скорпіона і втілювати їх у життя, що, без сумніву, сподобається обом.

У сімейних стосунках таке поєднання має право на існування, але потрібно врахувати, що дівчина зодіакального знака Риби буде виступати музою в сім’ї, а чоловік-Скорпіон повинен проявити себе як добувач у цих взаєминах.

Даша

Знак зодіаку: Близнюки

Любов між Близнюками і Скорпіоном нагадує гойдалку. Все залежить від того, хто тягне на себе ковдру лідерства і першості в стосунках. У Макса можуть бути «вибухові» періоди, коли він досить довго накопичував емоції, а потім вихлюпне це все. Даша не розумітиме таких витівок. Ревнощі в цій парі властиві обом. Але Максу можуть навіть іноді подобатися такі прояви почуттів Даші.

Христина

Знак зодіаку: Телець

Христина потайлива у спілкуванні з іншими і відкрита з Максом. Вона відкривається з чоловіком-Скорпіоном щоразу все більше, і це радує Холостяка. Жінка-Телець є елементом «заземлення» для до здатного на «вибухи» характеру Скорпіона. Можливі розбіжності.

Сексуальні стосунки в цій парі можуть бути неоднозначними з огляду на різні вподобання знаків.

Дівчина-Телець справді хоче стабільного і міцного сімейного життя. Якщо така пара знайде взаєморозуміння в інших сферах діяльності, то дружина зможе стати пом’якшувальним елементом цієї сім’ї.

А який вибір зробить Макс і як складатимуться його стосунки з учасницями — дивіться в романтичному реаліті «Холостяк»-10 щоп’ятниці о 19:00 на СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ