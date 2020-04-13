Что посмотреть на карантине: список фильмов и сериалов от Даши Квитковой
Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Даша Квиткова находится на самоизоляции уже больше двух недель. После возвращения с Майами пара сознательно осталась дома, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. А тем временем в домашних условиях двое осваивают новые жанры кино. Список фильмов и сериалов от Даши Квитковой — знакомьтесь в материале.
Список фильмов на карантин
Привет, меня зовут Дорис
«Милый и трогательный фильм с открытым концом, мне понравилось».
Сможете ли вы меня простить?
«Фильм расскажет о писательнице, которая начала подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы свести концы с концами. Нам очень понравилось».
Лемони Сникет: 33 несчастья
«Потрясающая сказка, которая понравится как детям, так и взрослым».
Netflix
Жить дважды, любовь однажды
«Душевный фильм».
Netflix
Я еще здесь
«Очень советую. Романтический и нежный фильм».
План Мэгги
«Все с юмором и легко».
Куда ты пропала, Бернадетт?
«Однозначно, фильм, выходящий за рамки обычного».
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Список сериалов на карантин
Благие знамения
«Невероятный! Теплый! Классный! Смешной! Мы очень кайфанули».
Мне это не нравится
«Думали, посмотрим перед сном одну серию – и все, но не тут-то было! Очень затянул».
Netflix
Воровки
«Подростковый, легкий и классный сериал».
Netflix
Эйфория
«Подросткам предстоит найти собственное место в мире и справиться со множеством возрастных трудностей».
Почему женщины убивают
«Слов нет, чтобы описать. Обязательно смотреть».
Политик
«Очееень вкусный. И весело, и грустно».
Netflix
Ты
«Детективный сериал. Я такое люблю».
Netflix
Жизнь с самим собой
«Порой совладать с собственным характером крайне непросто».
Netflix
Пацаны
«В мире, где существуют отважные супергерои, нет места злу».
Половое воспитание
«Очень советуем. Жили от серии до серии».
Netflix
Куколка
«Офигенный! Я очень смеялась».
Обученные
«Легкий комедийный ситком».
Жизнь матрёшки
«Очень хороший сериал и интересный сюжет» .
Netflix
Целебные силы чувака
«Добрый и смешной сериал».
Netflix
Академия «Амбрелла»
«Понравится любителям сериалов про супергероев».
Орден
«Для любителей ведьмовства и всего в этом роде! Очень легкий».
Netflix
Северное спасение
«Очень глубинный сериал».
Netflix