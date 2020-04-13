Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Даша Квиткова находится на самоизоляции уже больше двух недель. После возвращения с Майами пара сознательно осталась дома, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. А тем временем в домашних условиях двое осваивают новые жанры кино. Список фильмов и сериалов от Даши Квитковой — знакомьтесь в материале.

Список фильмов на карантин

Привет, меня зовут Дорис

«Милый и трогательный фильм с открытым концом, мне понравилось».

Сможете ли вы меня простить?

«Фильм расскажет о писательнице, которая начала подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы свести концы с концами. Нам очень понравилось».

Лемони Сникет: 33 несчастья

«Потрясающая сказка, которая понравится как детям, так и взрослым».

Netflix

Жить дважды, любовь однажды

«Душевный фильм».

Netflix

Я еще здесь

«Очень советую. Романтический и нежный фильм».

План Мэгги

«Все с юмором и легко».

Куда ты пропала, Бернадетт?

«Однозначно, фильм, выходящий за рамки обычного».

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Список сериалов на карантин

Благие знамения

«Невероятный! Теплый! Классный! Смешной! Мы очень кайфанули».

Мне это не нравится

«Думали, посмотрим перед сном одну серию – и все, но не тут-то было! Очень затянул».

Netflix

Воровки

«Подростковый, легкий и классный сериал».

Netflix

Эйфория

«Подросткам предстоит найти собственное место в мире и справиться со множеством возрастных трудностей».

Почему женщины убивают

«Слов нет, чтобы описать. Обязательно смотреть».

Политик

«Очееень вкусный. И весело, и грустно».

Netflix

Ты

«Детективный сериал. Я такое люблю».

Netflix

Жизнь с самим собой

«Порой совладать с собственным характером крайне непросто».

Netflix

Пацаны

«В мире, где существуют отважные супергерои, нет места злу».

Половое воспитание

«Очень советуем. Жили от серии до серии».

Netflix

Куколка

«Офигенный! Я очень смеялась».

Обученные

«Легкий комедийный ситком».

Жизнь матрёшки

«Очень хороший сериал и интересный сюжет» .

Netflix

Целебные силы чувака

«Добрый и смешной сериал».

Netflix

Академия «Амбрелла»

«Понравится любителям сериалов про супергероев».

Орден

«Для любителей ведьмовства и всего в этом роде! Очень легкий».

Netflix

Северное спасение

«Очень глубинный сериал».

Netflix

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