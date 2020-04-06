Избранница главного героя проекта «Холостяк»-9 Даша Квиткова честно остается дома на самоизоляции. Вместе с Никитой Добрыниным пара все свободное время уделяет спорту в домашних условиях, готовке, просмотру кино и сериалов. Чтобы разнообразить свой досуг — знакомьтесь с подборкой сериалов от Даши Квитковой.

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Locke&Key (Ключи Локков)

«Я не помню,когда так сильно кричала на телевизор, еще и с возмущением. Прям очень! Мы с Никитой очень ждем продолжения».

Dead to me

«Детектив на одном дыхании».

Становясь Богом в центральной Флориде

«Такого сюжета я еще не видела».

Острые козырьки

«Тут все хорошо и горячо».

Воровки

«Подростковый и интересный сериал».

Авеню 5

«Очень забавный сериал».

Повсюду тлеют пожары

«Хорошая драма. Думаю, понравится».

Вампирские войны

«Любителям Йена Сомерхолдера посвящается».

13 причин почему

«Обязательно посмотрите, если вы еще это не сделали».

Как избежать наказания за убийство

«Я была просто в шоке от развития событий».

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«Обнимаю вас пледом,завариваю чай и несу вкусности. Приятного просмотра», — пожелала Даша.

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