Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Даша Квіткова чесно залишається вдома на самоізоляції. Разом з Нікітою Добриніним пара весь вільний час приділяє спорту в домашніх умовах, готуванню, перегляду кіно і серіалів. Щоб урізноманітнити своє дозвілля — знайомтеся з підбіркою серіалів від Даші Квіткової.

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Locke & Key (Ключі Локк)

«Я не пам’ятаю, коли так сильно кричала на телевізор, ще й з обуренням. Прям дуже! Ми з Нікітою дуже чекаємо на продовження».

Dead to me

«Детектив на одному диханні».

Стаючи Богом в центральній Флориді

«Такого сюжету я ще не бачила».

Гострі картузии

«Тут все добре і гаряче».

Злодійки

«Підлітковий і цікавий серіал».

Авеню 5

«Дуже забавний серіал».

Всюди тліють пожежі

«Хороша драма. Думаю, сподобається».

Вампірські війни

«Любителям Йена Сомерхолдера присвячується».

13 причин чому

«Обов’язково подивіться, якщо ви ще цього не зробили».

Як уникнути покарання за вбивство

«Я була просто в шоці від розвитку подій».

«Обіймаю вас ковдрою, заварюю чай і несу смакоту. Приємного перегляду», — побажала Даша.

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