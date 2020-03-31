Нікіта Добринін і Даша Квіткова поговорили про майбутніх дітей, карантин та сварки

Зараз, коли в усьому світі оголошено карантин і всі свідомі люди залишаються вдома, з’являється багато вільного часу. Тому пара, яка зустріла одне одного в романтичному реаліті «Холостяк»-9 — Нікіта Добринін і Даша Квіткова — відповіла на відверті запитання, що цікавлять прихильників. Про те, чи вагітна Даша, як проводять час на карантині та багато іншого — читайте в матеріалі.

Пара поділилася чесним відео, в якому відповіла на найактуальніші питання. Повернувшись із Маямі, двоє свідомо самоізолювались на карантині. І звичайно, багатьох зацікавило питання, як закоханим дається постійний контакт в одній квартирі.

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Нікіта Добринін зізнався, що зробив правильний вибір у фіналі проєкту, про який ніколи не шкодував. Ба більше, він нікого і ніколи так сильно не кохав, як Дашу.

«Я жодного разу не шкодував, що вибрав тебе. І це дивно зустріти свою людину, з якою ти можеш проводити буквально 24/7, а карантин тому підтвердження. Ми кайфуємо від кожної хвилини, сміємося, бурчимо, миримося, дивимося однакові серіали, готуємо сніданки одне одному… Дай Бог кожному зустріти своє кохання», — відповів Нікіта.

З публікацією кожної фотографії Даша отримує безліч повідомлень, чи не вагітна дівчина? Нікіта навіть пожартував з цього приводу, розповівши про те, як шанувальники пророкують по очах на знімках — дівчинку. Також пара зізналася, що у них вже є дитяча кімната, яка поки що слугує гардеробною.

«Поки я не вагітна, але це не факт (сміється. — Прим. ред.). Звичайно, ми плануємо, розмовляємо про це», — зізналася Даша.

Нікіта та Даша вже обмірковували, як назвуть сина або дочку: «Ми прийшли до одного рішення, щоб це було коротке ім’я, поширене і в Україні, і за кордоном. Тому для хлопчика — Лев, а для дівчинки — Єва, Мая».

Також пара зізналася, як згладжує конфлікти і знаходить компроміс. Перший рік стосунків двоє переживали кризу, під час якої мало не розлучилися. Однак головне вчасно взяти себе в руки і почати працювати над стосунками.

«Зараз серйозно ми не сваримося практично ніколи, — каже Даша. — В першу чергу потрібно ставити ваші стосунки в пріоритет. Якщо ви знаєте, що хочете прожити з цією людиною все життя, то навіщо розтрачуватися на дрібні образи?»

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