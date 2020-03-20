Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Коронавірус не пройде: Холостяк Макс Михайлюк закликав усіх бути здоровими

20.03.2020

Головний герой проєкту «Холостяк»-10 Макс Михайлюк неодноразово говорив про те, як важливі сімейні цінності, взаєморозуміння й любов. І ось в силу карантину багато сімей змогли нарешті переконатися в цьому, проводячи весь вільний і невільний час вдома. Холостяк Макс Михайлюк і редакція STB.UA закликає всіх залишатися здоровими і цінувати самопочуття своє та своїх рідних!

Телеканал СТБ продовжує піклуватися про те, щоб карантин для громадян України пройшов максимально комфортно і цікаво. Щовечора ви можете зануритися в світ драми і блокбастера з СТБ серіалами, а по п’ятницях — у світ захмарних почуттів, любові, романтики і пристрастей разом з проєктом «Холостяк»!

Більше на тему: Ведучі телеканалу СТБ розповіли, як захиститися від коронавіруса

Для Макса Михайлюка найголовнішим залишається здоров’я і самопочуття його близьких. Тому ми також закликаємо всіх свідомо ставитися до умов карантину і залишатися вдома!

Video: Коронавірус не пройде: Холостяк Макс Михайлюк закликав усіх бути здоровими

Головний герой проєкту Холостяк 10 Макс Михайлюк закликав усіх бути здоровими. Ексклюзивне відео Холостяка 2020 Макса Михайлюка дивіться в матеріалі

Будьте здорові і дивіться нові випуски реаліті «Холостяк»-10 о 19:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить