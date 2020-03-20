Головний герой проєкту «Холостяк»-10 Макс Михайлюк неодноразово говорив про те, як важливі сімейні цінності, взаєморозуміння й любов. І ось в силу карантину багато сімей змогли нарешті переконатися в цьому, проводячи весь вільний і невільний час вдома. Холостяк Макс Михайлюк і редакція STB.UA закликає всіх залишатися здоровими і цінувати самопочуття своє та своїх рідних!

Телеканал СТБ продовжує піклуватися про те, щоб карантин для громадян України пройшов максимально комфортно і цікаво. Щовечора ви можете зануритися в світ драми і блокбастера з СТБ серіалами, а по п’ятницях — у світ захмарних почуттів, любові, романтики і пристрастей разом з проєктом «Холостяк»!

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Для Макса Михайлюка найголовнішим залишається здоров’я і самопочуття його близьких. Тому ми також закликаємо всіх свідомо ставитися до умов карантину і залишатися вдома!

Video: Коронавірус не пройде: Холостяк Макс Михайлюк закликав усіх бути здоровими Головний герой проєкту Холостяк 10 Макс Михайлюк закликав усіх бути здоровими. Ексклюзивне відео Холостяка 2020 Макса Михайлюка дивіться в матеріалі

Будьте здорові і дивіться нові випуски реаліті «Холостяк»-10 о 19:00 на телеканалі СТБ!

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