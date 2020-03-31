Сейчас, когда во всем мире оглашен карантин и все сознательные люди остаются дома, появляется много свободного времени. Поэтому пара, которая встретила друг друга в романтическом реалити «Холостяк»-9 — Никита Добрынин и Даша Квиткова — ответила на самые откровенные вопросы поклонников. О том, беременна ли Даша, о времяпровождении на карантине и многом другом — читайте в материале.

Пара поделилась честным видео, в котором ответила на самые актуальные вопросы. Вернувшись из Майами, двое сознательно самоизолировались на карантине. И конечно, многих заинтересовал вопрос, как влюбленным дается постоянный контакт в одной квартире.

Больше по теме: Коронавирус не пройдет: Холостяк Макс Михайлюк призвал всех быть здоровыми

Никита Добрынин признался, что сделал правильный выбор в финале проекте, о котором никогда не жалел. Более того, он никого и никогда так сильно не любил, как Дашу.

«Я никогда не жалел, что выбрал тебя. И это удивительно встретить своего человека, с которым ты можешь проводить буквально 24/7, а карантин тому подтверждение. Мы кайфуем от каждой минуты, смеемся, ворчим, миримся, смотрим одинаковые сериалы, готовим завтраки друг другу… Дай Бог каждому встретить свою любовь», — ответил Никита.

С публикацией каждой фотографии, Даша получает множество догадливых сообщений, а не беременна ли девушка? Никита даже пошутил по этому поводу, рассказав о том, как поклонники пророчат по глазам на снимках — девочку. Также пара призналась, что у них уже есть детская комната, которая пока служит гардеробной.

«Пока я не беременна, но это не факт (смеется. — Прим. ред.). Конечно, мы планируем, разговариваем об этом», — призналась Даша.

Никита и Даша уже обдумывали, как назовут сына или дочь: «Мы пришли к одному решению, чтобы это было короткое имя, а также используемо и в Украине, и за границей. Поэтому для мальчика — Лев, а для девочки — Ева, Мая».

Также пара призналась, как сглаживает конфликты и находит компромисс. Первый год отношений двое переживали кризис, во время которого чуть не расстались. Однако главное вовремя взять себя в руки и начать работать над отношениями.

«Сейчас серьезно мы не ругаемся практически никогда, — говорит Даша. — В первую очередь нужно ставить ваши отношения в приоритет. Если вы знаете, что хотите прожить с этим человеком всю жизнь, то зачем растрачиваться на мелкие обиды?»

Больше по теме: Насколько все серьезно в проекте «Холостяк», рассказал Никита Добрынин

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ