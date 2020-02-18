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Наскільки все серйозно в проєкті «Холостяк», розповів Нікіта Добринін

18.02.2020

Головний герой 9-го сезону «Холостяк» Нікіта Добринін дав велике інтерв’ю для YouTube-каналу «Зе Интервьюер», в якому розкрив таємниці проєкту, наскільки все серйозно в реаліті, а також скільки дівчат приходять за справжніми почуттями. Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

никита добрынин

Найкрасивіший і щасливий фінал із продовженням поза камерами побачили глядачі 9-го сезону проєкту «Холостяк». Головний герой Нікіта Добринін подарував жадану каблучку Даші Квітковій, а в ток-шоу «Як вийти заміж» двоє зізналися, що готові жити разом і продовжувати розвивати стосунки.

Більше на тему: Нікіта Добринін і Даша Квіткова звернулися до нового Холостяка-10

Нещодавно Нікіта освідчився своїй коханій. І тепер, коли пара активно готується до весілля, двоє розповіли, наскільки все серйозно в проєкті.

«Коли ми тільки вели переговори про мою участь у реаліті «Холостяк», керівник Анна Калина відповіла мені на запитання, які цікавили, та наскільки все по-справжньому. Вона сказала мені, що за чим би дівчата не приходили на проєкт, за тиждень—два всі розуміють, що це не телешоу, а проєкт, в якому реально з’являються почуття», — розповідає теле- і радіоведучий.

никита добрынин и даша квиткова

Нікіта зазначив, що так і сталося. Зовсім скоро абсолютно всі порнули в стосунки: «Повір, все дуже серйозно. Це великий плюс, і в той же час мінус проєкту. Адже якщо не складаються стосунки, то дівчата страждають. Були й ті, хто писав повідомлення подяки та побажання зустріти своє кохання».

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