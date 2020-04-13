Що можна подивитися на карантині: список фільмів і серіалів від Даші Квіткової
Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Даша Квіткова перебуває на самоізоляції вже більше двох тижнів. Після повернення з Маямі пара свідомо залишилася вдома, щоб не наражати себе й інших на небезпеку. А тим часом у домашніх умовах двоє освоюють нові жанри кіно. Список фільмів і серіалів від Даші Квіткової — дивіться в матеріалі.
Список фільмів на карантин
Привіт, мене звати Доріс
«Милий і зворушливий фільм з відкритим кінцем, мені сподобався».
Чи зможете ви мені пробачити?
«Фільм розповість про письменницю, яка почала підробляти листи покійних знаменитостей, щоб звести кінці з кінцями. Нам дуже сподобалось».
Лемоні Снікет: 33 нещастя
«Приголомшлива казка, яка сподобається як дітям, так і дорослим».
Netflix
Життя двічі, а кохання лише один раз
«Душевний фільм».
Netflix
Я ще тут
«Дуже раджу. Романтичний і ніжний фільм».
План Меггі
«Все з гумором і легко».
Куди ти пропала, Бернадетт?
«Однозначно фільм, що виходить за рамки звичайного».
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Список серіалів на карантин
Добрі передвісники
«Неймовірний! Теплий! Класний! Смішний! Ми дуже кайфонули».
Мені це не подобається
«Думали, подивимося перед сном одну серію – і все, але де там! Дуже затягнув».
Netflix
Злодійки
«Підлітковий, легкий і класний серіал».
Netflix
Ейфорія
«Підліткам потрібно знайти власне місце в світі і впоратися з безліччю вікових труднощів».
Чому жінки вбивають
«Не вистачає слів, щоб описати. Обов’язково до перегляду».
Політик
«Дуже “смачний”. І весело, і сумно».
Netflix
Ти
«Детективний серіал. Я таке люблю».
Netflix
Життя з самим собою
«Часом упоратися з власним характером вкрай непросто».
Netflix
Пацани
«У світі, де існують відважні супергерої, немає місця злу».
Статеве виховання
«Дуже радимо. Жили від серії до серії».
Netflix
Лялечка
«Офігенний! Я дуже сміялася».
Навчені
«Легкий комедійний ситком».
Життя матрьошки
«Дуже хороший серіал і цікавий сюжет».
Netflix
Цілющі сили чувака
«Добрий і смішний серіал».
Netflix
Академія «Амбрелла»
«Сподобається любителям серіалів про супергероїв».
Орден
«Для любителів відьомства і всього в цьому роді! Дуже легкий».
Netflix
Північний порятунок
«Дуже глибинний серіал».
Netflix