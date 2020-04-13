Обраниця головного героя проєкту «Холостяк»-9 Даша Квіткова перебуває на самоізоляції вже більше двох тижнів. Після повернення з Маямі пара свідомо залишилася вдома, щоб не наражати себе й інших на небезпеку. А тим часом у домашніх умовах двоє освоюють нові жанри кіно. Список фільмів і серіалів від Даші Квіткової — дивіться в матеріалі.

Список фільмів на карантин

Привіт, мене звати Доріс

«Милий і зворушливий фільм з відкритим кінцем, мені сподобався».

Чи зможете ви мені пробачити?

«Фільм розповість про письменницю, яка почала підробляти листи покійних знаменитостей, щоб звести кінці з кінцями. Нам дуже сподобалось».

Лемоні Снікет: 33 нещастя

«Приголомшлива казка, яка сподобається як дітям, так і дорослим».

Netflix

Життя двічі, а кохання лише один раз

«Душевний фільм».

Netflix

Я ще тут

«Дуже раджу. Романтичний і ніжний фільм».

План Меггі

«Все з гумором і легко».

Куди ти пропала, Бернадетт?

«Однозначно фільм, що виходить за рамки звичайного».

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Список серіалів на карантин

Добрі передвісники

«Неймовірний! Теплий! Класний! Смішний! Ми дуже кайфонули».

Мені це не подобається

«Думали, подивимося перед сном одну серію – і все, але де там! Дуже затягнув».

Netflix

Злодійки

«Підлітковий, легкий і класний серіал».

Netflix

Ейфорія

«Підліткам потрібно знайти власне місце в світі і впоратися з безліччю вікових труднощів».

Чому жінки вбивають

«Не вистачає слів, щоб описати. Обов’язково до перегляду».

Політик

«Дуже “смачний”. І весело, і сумно».

Netflix

Ти

«Детективний серіал. Я таке люблю».

Netflix

Життя з самим собою

«Часом упоратися з власним характером вкрай непросто».

Netflix

Пацани

«У світі, де існують відважні супергерої, немає місця злу».

Статеве виховання

«Дуже радимо. Жили від серії до серії».

Netflix

Лялечка

«Офігенний! Я дуже сміялася».

Навчені

«Легкий комедійний ситком».

Життя матрьошки

«Дуже хороший серіал і цікавий сюжет».

Netflix

Цілющі сили чувака

«Добрий і смішний серіал».

Netflix

Академія «Амбрелла»

«Сподобається любителям серіалів про супергероїв».

Орден

«Для любителів відьомства і всього в цьому роді! Дуже легкий».

Netflix

Північний порятунок

«Дуже глибинний серіал».

Netflix

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