Що подивитися на карантині: добірка від учасниць реаліті «Холостяк»-10
Затяжний карантин — ідеальний час для самопізнання, розвитку, роботи над собою, цікавих книжок і, звичайно ж, хороших фільмів! Нагадаємо, що раніше ми вже ділилися добіркою фільмів і серіалів від Даші Квіткової. А які кінокартини із задоволенням переглядають і всім радять учасниці реаліті «Холостяк»-10 — читайте в матеріалі!
«Я дуже люблю ходити в кіно. Скажу чесно, до проєкту я готувалася ретельно (навіть схудла на 8 кг), і тому ходити в кінотеатри часу особливо не було. А карантин — якраз привід переглянути найкращі фільми, які не побачила минулого року», — поділилася холостячка.
- Перший фільм, який подивилася, — «Джокер». Гучна картина, а я ні сном, ні духом (сміється). І ось тепер можу поділитися враженнями. Однозначно чіпляє гра акторів! Сюжет, музика, психологічні прийоми, які не залишають байдужими. Фільм непростий… викликає суперечливі і складні переживання. Гідне кіно.
- «Зараження» — дуже актуальний фільм зараз. Після перегляду двояке враження. Як на мене, хороший задум, але слабка режисура. Весь фільм чекала чогось «такого» і – не дочекалася. Але все ж раджу до перегляду, бо саме після цього фільму я стала серйозніше ставитися до карантину, що і всім раджу!
- Переглянула вп’яте один з моїх улюблених фільмів — «Гола правда». Сюжет легкий і цікавий. Водночас із романтикою і часткою тверезого ставлення до життя! Гра Кетрін Хейгл мене заворожує. Яка ж вона все-таки красуня! Чудова ідея і гумор на висоті. Словом, усім раджу.
- Якщо говорити про топфільми, одна з улюблених комедій — «Шпигун». Щоразу дивлюся і сміюся. Комусь, можливо, здасться типовою американською комедією з типовим американським гумором, але тільки не мені (посміхається). Я взагалі дурносміх по своїй натурі (посміхається). Для мене це абсолютно легка і невимушена кінокартина з несподіваною розв’язкою. Ще й Джейсон Стетхем радує в епізодах. Саме те, щоб розслабитися на карантині і просто від душі посміятися.
- Ще одна рекомендація — «Лофт». Мораль фільму, звичайно ж, одна — не можна зраджувати своїм дружинам (сміється). Ну а якщо серйозно, інтрига буде з самого початку. Хіть, пристрасть, гроші і зради… все це буде в фільмі.
- Перший в моєму списку — «Щоденник пам’яті». Це найромантичніший фільм, який я бачила. Завдяки цій історії я почала вірити у справжнє кохання (усміхається).
- «Хатіко: найвірніший друг». Доказ того, що хороших людей потрібно ще пошукати, а ось пес може стати найкращим другом і назавжди. Він ніколи не зрадить і буде вірний тобі до кінця життя.
- Рекомендую фільм «Турист». У ньому є і романтика, і хитрість, і мудрість. Є про що подумати.
- «Джентльмени». Фільм, який я переглянула вже 5 разів, хоча він вийшов у цьому році. У ньому все прекрасно: від акторів, костюмів до сюжету і режисерської роботи.
- «Народження зірки». Історія близька мені як ніколи, адже всі ті почуття сорому, страху, жалю я відчула, зустрічаючись із залежним хлопцем. Плачу щоразу.
- «Кримінальне чтиво». Люблю фільми Тарантіно та історії, де перестрілки і життя за поняттями.
- «Зникла». Цей фільм потрібно подивитися кожному чоловікові, щоб усвідомити всю міць жіночої підступності заради кохання і збереження сімейних стосунків.
- «Вокзал для двох». Обожнюю радянські фільми! А ця романтична стрічка — справжній бальзам для моєї душі.
- Щоразу перед Новим роком переглядаю всі частини «Сам удома», це моя традиція. Саме цей фільм повертає мене в дитинство.
- Ще одна сімейна традиція із сестрою, але вже наприкінці року — переглянути всі частини «Гаррі Поттера».
- «Містер і місіс Сміт». Ця парочка гармонійна абсолютно у всьому! І хоч вони хочуть одне одного вбити, це покриває величезне кохання.
- Фільм «Легенда» з Томом Гарді, якого я обожнюю. Картина знята за мотивами книги Джона Пірсона «Мистецтво жорстокості: зліт і падіння близнюків Крей» і заснована на реальних подіях.
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«Обожнюю закутатись у ковдру, приготувати какао і насолоджуватися затишним фільмом про кохання. Я — людина, яка перед початком фільму запасається не смаколиками, а серветками, бо моя любов до мелодрами — шалена! Найголовніший критерій у виборі фільму — багато любові й хороший кінець», — каже учасниця.
- «Таємниця Коко». Цей мультфільм належить до тих рідкісних творів анімаційного мистецтва, які підходять для кожного віку. Він учить дотримуватися традицій і поважати сімейні цінності. А ще зачіпає до глибини душі і в багатьох при перегляді викликає бурю емоцій. Якщо без перебільшення, я подивилася його разів 10 точно.
- «Листи до Джульєтти». Фільм дуже добрий і світлий. Красиві ландшафти Італії, хороший сюжет, чудові актори. Я після цього фільму побігла писати лист Джульєтті (усміхається). Тому дівчатам, які люблять помріяти, він дуже сподобається.
- «Щоденник пам’яті». З цього фільму можна дуже багато чого винести. Навіть якісь свої цінності змінюються і дивишся на світ зовсім іншими очима. Хочеться вірити, що таке кохання є і в житті. Я в це вірю, і якби всі на землі подивилися цей фільм, то світ став би трішки добрішим.
- «Поспішай кохати» — ніщо інше, як щира, красива, зворушлива до глибини душі історія про двох несхожих одне на одного людей, що живуть в абсолютно різних світах. Я переглянула цю картину вже разів п’ять, і бажання дивитися і дивитися її виникає постійно. Незвичайно прекрасна історія, яка засіла у мене глибоко в серці. Так, закінчується вона сумно, але, на мою думку, цей фільм повинен подивитися кожен, бо він вчить багатьох важливих життєвих цінностей.
- «Клуб любителів книг і пирогів з картопляного лушпиння». У цьому фільмі розкриваються історії людей, які, незважаючи на всі труднощі, зберегли в собі прекрасний, яскравий вогонь у серці. У героїв відразу закохуєшся і всім серцем співпереживаєш і підтримуєш їх. Мене дуже вразило, як піднесли нам силу книг у фільмі.
- «Кучерява Сью» — думаю, пояснювати не треба чому (усміхається). Дуже гарне і спокійне кіно, одне з улюблених.
- «Міс Конгеніальність» — класний фільм, про жіночу силу і схильності адаптовуватись до будь-якої ситуації.
- «Поїздка в Америку». У головній ролі — Едді Мерфі. Позитивний фільм, люблю його дивитися.
- «Чоловічий стриптиз». Назва, звісно, кричуща, але це тільки назва (посміхається). Фільм подобається тим, що там різні чоловіки: високий, низький, худий, товстий, але всі вони об’єднані однією метою — і у них в результаті все вийшло круто.
- І ще дуже багато фільмів з Томом Генксом, моїм улюбленим актором. Раджу подивитися список фільмів з його участю.
- «Ванільне небо». Єдиний фільм, який переглядала більше двох разів. Вразила несподівана розв’язка.
- «Три білборди на кордоні Еббінг». Драма, комедія і кримінал. Мої улюблені жанри. Коли і посміятися, і поплакати, і подумати.
- «Ла-Ла Ленд». Ніколи так сильно не плакала над фільмом. Ридала. Особисті асоціації з історіями головних героїв…
- «Паразити». Оригінальна сучасна сюжетна лінія. Ніколи ще не бачила нічого подібного.
- Всі фільми з Бредом Піттом.
«Мій улюблений жанр — це трилер. Потім ідуть комедія і мелодрама», — зазначає учасниця.
- «Пам’ятай мене» — улюблений фільм. Його я можу переглядати і переглядати. Історія не залишає байдужою.
- «Дорогий Джон» з улюбленим актором Ченнінгом Татумом.
- «Клятва» — романтична історія кохання, яку переживаєш.
- «Костянтин» — містичний трилер. Люблю часом полоскотати собі нерви.
- «Доктор Сон» 2019 року. Цей фільм належить до жанру жахів, чіпляє містична історія.
І не забувайте дивитися романтичне реаліті «Холостяк»-10 щоп’ятниці о 19:00 на СТБ!