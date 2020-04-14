Що подивитися на карантині: добірка від учасниць реаліті «Холостяк»-10

. І ось тепер можу поділитися враженнями. Однозначно чіпляє гра акторів! Сюжет, музика, психологічні прийоми, які не залишають байдужими. Фільм непростий… викликає суперечливі і складні переживання. Гідне кіно.

. Гучна картина, а я ні сном, ні духом

— дуже актуальний фільм зараз. Після перегляду двояке враження. Як на мене, хороший задум, але слабка режисура. Весь фільм чекала чогось «такого» і – не дочекалася. Але все ж раджу до перегляду, бо саме після цього фільму я стала серйозніше ставитися до карантину, що і всім раджу!

. Сюжет легкий і цікавий. Водночас із романтикою і часткою тверезого ставлення до життя! Гра Кетрін Хейгл мене заворожує. Яка ж вона все-таки красуня! Чудова ідея і гумор на висоті. Словом, усім раджу.

Якщо говорити про топфільми, одна з улюблених комедій —

. Щоразу дивлюся і сміюся. Комусь, можливо, здасться типовою американською комедією з типовим американським гумором, але тільки не мені

(посміхається).

Я взагалі дурносміх по своїй натурі

(посміхається)

. Для мене це абсолютно легка і невимушена кінокартина з несподіваною розв’язкою. Ще й Джейсон Стетхем радує в епізодах. Саме те, щоб розслабитися на карантині і просто від душі посміятися.