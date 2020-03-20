Состоялся 3 выпуск проекта «Холостяк»-10. Главный герой Макс Михайлюк побывал на трех индивидуальных свиданиях, впервые поцеловался на проекте, лепил из глины и летал на авиасимуляторе. А теперь узнайте подробнее о каждом свидании в 3 выпуске реалити «Холостяк» 2020 — в материале.

Напомним, что в конце прошлой недели Даша получила приглашение на индивидуальное свидание. Макс решил провести побольше времени с девушкой, ведь его зацепила ее спортивная закалка. Пара каталась на коньках, несмотря на то, что ни Даша, ни Макс не дружат со льдом. И если первая часть свидания заключалась в нелепых попытках удержать равновесие, вторая часть завершилась первым поцелуем 10-го сезона проекта «Холостяк»!

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Дана решила брать инициативу в свои руки и воспользоваться ключом от квартиры Макса. Приехав, участница не обнаружила Холостяка, поэтому принялась изучать его жилье. После Дана приготовила завтрак, после которого пара уехала ближе знакомиться с профессией Макса. Свидание заключалось в полете на авиасимуляторе Boeing-737. И если Дана все время думала о поцелуях, то Макс увлеченно старался научить девушку основным азам.

Третье свидание на этой неделе досталось Анне. Холостяк понял, что участница достаточно творческая личность, поэтому пригласил ее в гончарню. Предварительно пара била тарелки, вспоминая былые обиды и неудачи. А после принялась лепить новые. По итогу свидания девушка получила розу.

В дом к девушкам Аня вернулась с Максом. Оказалось, что Церемония роз состоится раньше времени, ведь все улетают в Таиланд. Однако с некоторыми Холостяк попрощался до.

Не пропустите 4 выпуск реалити «Холостяк»-10, который точно будет переполнен страстями, жаркими событиями и ревностями!

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